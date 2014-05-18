Kuzey Kore’de çöken bina yüzünden bakanlık yetkilisi halkın önünde eğildi

Kuzey Kore’nin resmi medya organları tarafından bugün yayımlanan haberlerde, başkent Pyongyang’da 23 katlı bir binanın 13 Mayıs’ta çöktüğü bildirildi. İki ayrı fotoğrafla birlikte yayımlanan haberlerde, çöken binada kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığıyla ilgili bilgiye yer verilmezken, “ilgili bakanlıktan bir yetkilinin ağır can kaybına yol açan büyük kaza nedeniyle halktan özür dilediği” kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı’nda yer alan haberlere göre, dün facia alanına giden bir bakanlık yetkilisi, halkın önünde eğilerek özür diledi. Çin basınında yer alan haberlerde ise, binanın kalitesiz yapı malzemeleri nedeniyle çökmüş olabileceği tahminleri yapıldı.

İlk kez facia haberi verildi

23 katlı bir apartman yapım aşamasında çöktü. Apartmanın 92 dairesinde halkın yaşadığına dikkat çeken ajans, bir çok insanın yaşamını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Söz konusu haberde, hükümetin bir an evvel sorumluları tespit edip hak ettikleri cezaya çarptıracağı ifade edildi.

Bu tür facia haberleri servis edilmezken ajansın özür haberini vermesi dikkat çekti. Kuzey Kore'nin önde gelen gazetelerinden Rodong Şinmun da kazaya 4 sayfa yer verdi. Gazete, yetkililerin halktan özür dileyen fotoğraflarını yayınlarken kazada ihmali olan herkesin cezalandırılacağını bildirdi.