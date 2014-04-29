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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore lideri özür diledi

Güney Kore lideri Park Geun Hye, feribot kazasından ötürü özür diledi.

29 Nisan 2014 15:41

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye, yüzlerce öğrencinin can verdiği feribot kazasından ötürü özür diledi.

Bakanlar Kurulu'nda konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye, "hükümetin faciaya engel olamadığını ve müdahalede yetersiz kaldığını" söyledi.

"Halkımızdan özür dilerim" diyen Güney Kore lideri, kazada can kaybının yüksek olmasının üzüntüsünü daha da artırdığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye, daha önce yaptığı açıklamalarda mürettabat ve kaptanı suçlamış, "Bu tavır, bir cinayete eş değer" ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore'nin güneybatısında 16 Nisan'da batan "Sevol" isimli gemide 470'den fazla kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 190 kişinin cesedine ulaşıldı. Çoğu öğrenci, 100 yolcuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won kaza nedeniyle istifa etmiş, "görevi ihmal" suçlamasıyla şimdiye kadar aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güney KorePark Geun HyeKore Devlet Başkanı Park Geun HyeKuruluGüney Kore Devlet Başkanı Park Geun HyeKoreNisanKore Başbakanı Chung Hong WonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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