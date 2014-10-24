Kuzey Kore'den radikal Ebola önlemi; turistlere sınırlarını kapattı

Kuzey Kore hükümeti, turistlerin ülkeye Ebola virüsü taşıyabileceği korkusuyla yarından itibaren yurtdışından ziyaretçi almayacaklarını açıkladı. Ülkeye iş gezisi nedeniyle gidecek turistlerin ise geçişine şimdilik izin verileceği belirtildi.

Star’da yer alan habere göre, Kuzey Kore, Ebola nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatan ilk ülke oldu.

İstatistiklere göre, Kuzey Kore’yi yılda 2 bin 600 turist ziyaret ediyor. Bu kişiler arasında; devlet kanunları gereği, Güney Koreliler ve özel izinli olmadığı müddetçe gazeteciler yer alamıyor.

Ülkede şu ana kadar Ebola virüsüyle ilgili herhangi bir vaka kayıtlara geçmiş değil.