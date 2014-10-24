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Dünya
Deutsche Welle

AB, Ebola ile mücadele koordinatörü atadı

AB Komiseri Hristos Stylianides, AB liderleri tarafından Ebola ile mücadelede Avrupa genelinde yetkili koordinatörlüğe atandı.

24 Ekim 2014 13:05


Mesleği diş hekimliği olan Hristos Stylianides, 1 Kasım'da işbaşı yapacak Jean-Claude Juncker başkanlığındaki Avrupa Komisyonu'nun insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi.

Brüksel'de dün toplanan AB'ye üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında ihdas edilen koordinatörlük görevine Stylianides'in getirilmesini kararlaştırdı.

56 yaşındaki Rum üye, Ebola ile mücadele koordinatörlüğünü komiserlik görevinin yanı sıra yürütecek.

Hristos Stylianides, Avrupa Parlamentosu'ndaki sorgusunda, "AB komiserliğine getirilmem halinde Batı Afrika ülkelerini ziyaret edeceğim. Bir hekim olarak görüş bildirebilmem için koşulları mahallinde incelemeliyim" sözlerini kullanmıştı.

Stylianides, Kıbrıs'ın mali açıdan zor duruma düştüğü bir dönemde, 2013 yılının mart ayında hükümet sözcülüğü görevinde bulunmuştu. Stylianides, mayıs ayında Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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