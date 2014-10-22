Kuzey Kore ABD vatandaşını serbest bıraktı



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Kuzey Kore'de tutulan 3 Amerikalıdan Jeffrey Fowle'nin serbest bırakıldığını açıkladı. Nisan ayında Kuzey Kore'ye giden Fowle'ın eve dönmek üzere yolda olduğu belirtildi.

ABD vatandaşının özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan görüşmelerde oynadığı rolden ötürü Pyönyang'daki İsveçli diplomatlara teşekkür eden sözcü, halen gözaltında bulunan Matthew Todd Miller ve Kenneth Bae'nin de bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Kuzey Kore'ye Nisan ayında giden 56 yaşındaki Fowle, burada bir gece kulübüne İncil bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Matthew Todd Miller isimli ABD vatandaşı ise geçen ay Kuzey Kore'de 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 24 yaşındaki Miller, ülkeye nisan ayında giriş yapmış, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü vizesini yırtıp yere atması üzerine göz altına alınmıştı. İddiaya göre Miller, olay sonrasında Kuzey Kore'den iltica talebinde bulunmuştu.

ABD vatandaşının "turist kisvesi altında hükümete karşı düşmanca eylemde bulunmak üzere Kuzey Kore'ye geldiği" ileri sürülmüştü.