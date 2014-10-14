Kuzey Kore lideri ortaya çıktı



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong Un'un başkent Pyöngyang'da bir inşaat alanında incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Haberde ziyaret tarihi belirtilmedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, en son eylül ayı başında eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyöngyang'da bir konseri izlerken görülmüştü. Bazı Güney Kore gazetelerinde aşırı kilolu Kim Jong Un'un gut hastalığına yakalandığı yolunda haberler yayınlanmıştı.

Kim Jong Un'un iktidardan uzaklaştırıldığı ya da siyasi olarak güçten düştüğü yolundaki spekülasyonlar yoğunluk kazanmıştı.

Daha önce hemen her gün muhtelif vesilelerle resmi basında boy gösteren Kim Jong Un'un "yokluğu" uluslar arası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'nin istikrarsızlığa sürüklenme ihtimali kaygı uyandırıyor.