New York'ta ilk Ebola vakası

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo, düzenledikleri
ortak basın toplantısında gelişme hakkında bilgi verdiler.
33 yaşındaki doktorun Gine'de "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü görevlisi olarak
Ebola ile mücadele çalışmalarına katıldıktan sonra 17 Ekim'de ABD'ye döndüğü
belirtildi.
Ebola testi pozitif çıkan doktorun Manhattan'daki bir hastanede karantinaya alındığı
belirtildi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kamuoyunun endişelenmesine gerek yok"
dedi.
Sağlık yetkilisi Mary Bassett, doktorun evinin ve düzenli olarak gittiği bir bovling
merkezinin mühürlendiğini açıkladı. Doktorun nişanlısı ve iki yakın arkadaşının da
karantina altına alındığı belirtildi.