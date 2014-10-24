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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta ilk Ebola vakası

ABD'de ortaya çıkan Ebola vakalarına bir yenisi daha eklendi. 19 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük kenti New York'ta bir doktorun virüse yakalandığı bildirildi.

24 Ekim 2014 11:25

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo, düzenledikleri
ortak basın toplantısında gelişme hakkında bilgi verdiler.

33 yaşındaki doktorun Gine'de "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü görevlisi olarak
Ebola ile mücadele çalışmalarına katıldıktan sonra 17 Ekim'de ABD'ye döndüğü
belirtildi.

Ebola testi pozitif çıkan doktorun Manhattan'daki bir hastanede karantinaya alındığı
belirtildi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kamuoyunun endişelenmesine gerek yok"
dedi.

Sağlık yetkilisi Mary Bassett, doktorun evinin ve düzenli olarak gittiği bir bovling
merkezinin mühürlendiğini açıkladı. Doktorun nişanlısı ve iki yakın arkadaşının da
karantina altına alındığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDEbolaNew YorkYork Belediye Başkanı BillBlasioVali Andrew CuomoGineTanımayan Doktorlar34;Ekim ABDManhattanBaşkanı BillMary BassettDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NHBK

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