T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore ABD'nin askeri tatbikatına kızdı, füze fırlattı

Kuzey Kore ordusu, ABD ve Güney Kore'nin müşterek askeri tatbikatına füzeyle karşılık verdi

02 Mart 2015 11:33

Kuzey Kore ordusu, ABD ve Güney Kore'nin müşterek askeri tatbikatına tepki olarak sabah saatlerinde iki adet kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.32 ve 06.41'de atılan balistik füzelerin muhtemelen Scud tipi olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Nampho limanı üzerinden doğu yönüne seyreden füzeler karaya 490 kilometre uzaklıkta denize düştü. 

Wall Street Journal gazetesi, fırlatmaların yüz binlerce Amerikan ve Güney Kore askerinin planlı askeri tatbikata başladığı sırada gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun açık bir protesto olduğu yorumunda bulundu.

Pyonyang yönetimi, füze atışlarının hemen öncesinde yayımladığı açıklamada, söz konusu tatbikatı "sürpriz bir işgal için sis perdesinden başka bir şey değil" şeklinde niteledi. Açıklamada, "saldırganlığa" karşı koymak için "acımasız vuruşlar" yapılacağı ifadeleri de yer aldı.

ETİKETLER

kuzey koretatbikatfüzeabdgüney korekim jong unaskeri tatbikat

İlgili Haberler

Kuzey Kore, Obama'ya 'maymun' dedi

Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu, 'Interview' filmi hakkında sert bir bildiri yayımladı

ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Sony firmasına siber saldırı nedeniyle, Kuzey Kore yönetiminin üç kurumu ile 10 hükümet yetkilisine yaptırım getirdi

Kuzey Kore lideri, Obama'yı kuduz köpeğe benzetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Obama'nın ülkesine yönelik sözlerine, "Boş oturmaya niyetimiz yok" diye yanıt verdi

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Göreceğiniz en korkunç felaket yaklaşıyor

Kuzey Kore Savunma Komisyonu, ABD'yi savaşla tehdit eden bir açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24