ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım

ABD Başkanı Barack Obama’nın Kuzey Kore’ye ek yaptırımlar getirilmesine yönelik başkanlık emrinin ardından, ABD Hazine Bakanlığı yeni yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Jacob Lew, yaptığı yazılı açıklamada, bu yaptırımların, "ABD’nin ulusal güvenliğini tehdide veya ABD’nin değerlerinin altını kazımaya yönelik girişimlere yanıt verme amaçlı olduğunu" ve ABD’nin kendi iş adamları ve vatandaşlarını savunmak için geniş kapsamlı araçlar uygulayacağını vurguladığını kaydetti.

Bu kapsamda, Kuzey Kore yönetiminin üç kurumu ile hükümetin 10 yetkilisine yaptırım getirildi.

Yaptırım getirilen kurumlar şöyle: "Kuzey Kore’nin birincil istihbarat kurumlarından Genel Keşif Bürosu (Reconnaissance General Bureau-RGB),

Ülkenin öncelikli silah satıcı ve balistik füze ve konvansiyonel silahlarla ilgili ekipman ve ürünlerin ana ihracat kurumu olarak bilinen Kore Madencilik Geliştirme ve Ticaret Kurumu (Korea Mining Development Trading Corporation-KOMID),

Kore’nin savunma araştırmalarını desteklemede teknoloji ve ürünlerin tedarikinden birincil sorumlu kurum olan Kore Tangun Ticaret Kurumu (Korea Tangun Trading Corporation)."

ABD’nin yaptırım getirdiği 10 Kuzey Kore yetkilisi de şöyle:

“KOMİD’in çeşitli ülkelerdeki temsilcileri ve Kuzey Kore yetkilileri Kil Jong Hu, Kim Kwang Yon, Jang Song Chol, Kim Yong Chol, Jang Yong Son, Kim Kyu, Ryu Jin ve Kang Ryong ile hükümet yetkilisi Yu Kwang Ho ve Kore Tangun Ticaret Kurumu Çin temsilcisi Kim Kwang Chun.