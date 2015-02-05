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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Göreceğiniz en korkunç felaket yaklaşıyor

Kuzey Kore Savunma Komisyonu, ABD'yi savaşla tehdit eden bir açıklama yaptı

05 Şubat 2015 10:02

Kuzey Kore, ABD gibi "gangsterlerle" görüşmeyeceğini belirterek ABD'yi savaşla tehdit etti. Kuzey Kore Savunma Komisyonu tarafından yayımlanan açıklamada, "Emperyalist ABD gibi gangsterlerin Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı askeri stratejisi savaş çıkaracak düzeye geldi. Kuzey Kore ordusunun ve halkının buna cevabı ABD'ye en acı felaketleri tattırmak olacaktır. ABD, topraklarında göreceği en korkunç felaketin yaklaştığını bilmelidir" ifadesi kullanıldı.

 

Açıklama ingilizce yayımlandı

 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un isteğiyle İngilizce yayımlanan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'yle ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek Kore yarımadasını savaşa sürüklediği iddia edildi. Açıklamada, Kuzey'in, ideolojisini yok etmeye ve sosyal sistemini devirmeye çalışan ABD'yle müzakere masasına oturmaya ne ihtiyacı ne de isteği olduğu belirtildi.

 

Kötü olan ilişkiler geçen ay daha da kötüleşmişti

 

İki ülke arasındaki zaten kötü olan ilişkiler, ABD'nin geçen ay Sony'ye yönelik siber saldırılardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutması ve Kuzey Kore'ye "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini söylemesi üzerinde daha da gerginleşmişti.

 

ABD'Yİ nükleer silah kullanmakla tehdit etti

 

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 22 Ocak'ta verdiği röportajda, Kuzey Kore rejiminin çökeceğini söylemesinin ardından Kim Jong-un Obama'ya hakaret dolu cevaplar vermiş ve ABD'yi herhangi bir savaş durumunda nükleer silah kullanmakla tehdit etmişti.

Bu hafta başına kadar ABD'yle görüşmeye yeşil ışık yakan Kuzey Kore'nin görüşmelerin kendi topraklarında yapılması ısrarı, görüşmelerin iptal edilmesine neden olmuştu.

 

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