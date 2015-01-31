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Dünya

Kuzey Kore lideri, Obama'yı kuduz köpeğe benzetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Obama'nın ülkesine yönelik sözlerine, "Boş oturmaya niyetimiz yok" diye yanıt verdi

31 Ocak 2015 18:44

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kuzey Kore'yle ilgili sözlerine yanıt olarak, 'Kuduz köpekler havlarken boş oturmayacağız' dedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, deniz ve hava kuvvetleri ortak tatbikatında konuşan Kim Jong-un’un sözlerini, “Kim Jong-un, kuduz köpekler açıkça havlayarak, insanlarımızın kendi canlarının da önünde tuttuğu sosyalist sistemi yıkmaktan bahsederken daha fazla boş oturmaya niyetli olmadığımızı duyurdu” şeklinde aktardı.

Kim, “Konvansiyonel silahlar ve nükleer silahlarla da dahil olmak üzere herhangi bir savaşa hazırız” ifadelerini kullandı.

 

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