Kuzey Kore lideri, Obama'yı kuduz köpeğe benzetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kuzey Kore'yle ilgili sözlerine yanıt olarak, 'Kuduz köpekler havlarken boş oturmayacağız' dedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, deniz ve hava kuvvetleri ortak tatbikatında konuşan Kim Jong-un’un sözlerini, “Kim Jong-un, kuduz köpekler açıkça havlayarak, insanlarımızın kendi canlarının da önünde tuttuğu sosyalist sistemi yıkmaktan bahsederken daha fazla boş oturmaya niyetli olmadığımızı duyurdu” şeklinde aktardı.



Kim, “Konvansiyonel silahlar ve nükleer silahlarla da dahil olmak üzere herhangi bir savaşa hazırız” ifadelerini kullandı.