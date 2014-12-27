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Dünya

Kuzey Kore, Obama'ya 'maymun' dedi

Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu, 'Interview' filmi hakkında sert bir bildiri yayımladı

27 Aralık 2014 15:41

Kuzey Kore hükümeti, ABD Başkanı Barack Obama'ya "maymun" dedi.

Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu, iki ülke arasında gerilime neden olan "The Interview" (Röportaj) adlı filmin ABD'de gösterime girmesi üzerine sert bir bildiri yayımladı.

İki gazetecinin Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) taşeronu olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planlarını konu alan komedi filmi, Kuzey Kore Hükümeti'nin tehditleri üzerine son anda gösterime sokulmamış, ABD Başkanı Barack Obama, yapımcı firma Sony'yi eleştirmişti.

Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu'nun açıklamasında, "Obama, her zaman tropikal ormandaki bir maymun gibi sözleri ve eylemleriyle pervasızca davranıyor. Eğer ABD, Kuzey Kore'nin uyarılarına rağmen ganster tarzı keyfi uygulamalarına devam ederse, siyasi ilişkilerinde önlemez ölümcül darbelerle karşı karşıya kalacak" denildi.

Film Noel günü kısmen gösterime girmişti. Film, ABD'de bazı sinemaların yanı sıra internette de ücret karşılığı satın alınabiliyor ya da kiralanabiliyor.

 

'Siber' gerilim

 

Kuzey Kore hükümeti daha önce komedi filmini "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Filmin yapımcı şirketi Sony'e de bilgisayar korsanlarınca siber saldırılar düzenlenmiş, gönderilen tehdit mesajlarında "11 Eylül 2001'de neler olduğunu hatırlayın. Size tavsiyemiz bu filmi vizyona sokan sinemalardan uzak durmanız" denmişti.

Sony bu gelişme üzerine filmin gösterime girmesini ertelemiş, önce çok sayıda Holywood yıldızının, arkasından da ABD Başkanı Barack Obama'nın eleştirilerinin ardından geri adım atmıştı.

Kuzey Kore ise şu ana kadar yapılan siber saldırıları ve tehditleri üstlenmemişti

Sony yetkilileri filmin gösterime girmesinin ifade özgürlüğüne bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı.

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