T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Kuzey Kore, 20 bin Güney Korelinin akıllı telefonunu hackledi

Güney Kore'de hacker grupları son iki yılda iki kat artarak 6 bine ulaştı

29 Ekim 2014 11:58

NIS tarafından parlamentoya sunulan raporda, Kuzey Kore hackerlarının, 19 Mayıs-16 Eylül arası, internet oyunları kılığındaki virüs vasıtasıyla, Güney Kore'nin web sitelerini hacklediği ifade edildi. Ayrıca raporda, son zamanlarda 20 binden fazla akıllı telefonun hacklendiğine de dikkat çekildi. Ancak virüslerin telefona ne tür zarar verdiği konusunda, herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. 

Öte yandan, NIS'in söz konusu virüslerin hücumuna maruz kalan web siteleri sahipleriyle görüşerek, virüslerin yok edilmesi konusunda, onlara yardımcı olduğu belirtiliyor. 

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren birçok hacker grubuna sahip olduğunu iddia ediyor. Son 2 yılda 2 kat artarak 6 bine ulaştığına dikkat çekilen bu grupların, Güney Kore'deki hükümet kurumlarını, bankaları ve medya kurumlarını hacklemek için çalıştıkları savunuluyor.

ETİKETLER

kuzey korehackergüney koreinternetsitetelefonele geçirmebilginismilli istihbarat servisi

İlgili Haberler

Hacker faaliyetleri için arama motoru

Indexeus isimli arama motoru, web'deki yasa dışı hacker faaliyetlerine kolayca ulaşmayı sağlıyor

Der Spiegel Türk hackerı yazdı: Hollywood için bulunmaz senaryo

Der Spiegel dergisi pazartesi piyasaya çıkan sayısında bir gecede tüm dünyada 40 milyon dolarlık dolandırıcılık yapan hacker Ercan Fındıklıoğlu'na iki sayfa ayırdı

iCloud'a saldıran Çinli 'hacker'lar devlet destekli mi?

Çin hükümeti, Apple'ın iCloud servisini ‘hack’leyen ‘hacker’ları finanse etmekle suçlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24