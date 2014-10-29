Kuzey Kore, 20 bin Güney Korelinin akıllı telefonunu hackledi

NIS tarafından parlamentoya sunulan raporda, Kuzey Kore hackerlarının, 19 Mayıs-16 Eylül arası, internet oyunları kılığındaki virüs vasıtasıyla, Güney Kore'nin web sitelerini hacklediği ifade edildi. Ayrıca raporda, son zamanlarda 20 binden fazla akıllı telefonun hacklendiğine de dikkat çekildi. Ancak virüslerin telefona ne tür zarar verdiği konusunda, herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Öte yandan, NIS'in söz konusu virüslerin hücumuna maruz kalan web siteleri sahipleriyle görüşerek, virüslerin yok edilmesi konusunda, onlara yardımcı olduğu belirtiliyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren birçok hacker grubuna sahip olduğunu iddia ediyor. Son 2 yılda 2 kat artarak 6 bine ulaştığına dikkat çekilen bu grupların, Güney Kore'deki hükümet kurumlarını, bankaları ve medya kurumlarını hacklemek için çalıştıkları savunuluyor.