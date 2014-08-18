Der Spiegel Türk hackerı yazdı: Hollywood için bulunmaz senaryo

Alman haftalık haber dergisi “Der Spiegel” yeni sayısında dünyanın ikinci büyük hacker'ı olarak bilinen Ercan Fındıklıoğlu'na iki sayfa ayırdı. Spiegel olayın Hollywood için bulunmaz bir senaryo olduğunu yazdı.

Aralık ayında Frankfurt kentindeki lüks bir otelde yakalanan Fındıklıoğlu cezaevinde ABD'ye iadesini bekliyor. Avukatı Oliver Wallasch, Fındıklıoğlu'nun ABD'ye iade edilmemesi ve Almanya'da yargılanması için hukuk mücadelesi veriyor.

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi Ercan Fındıklıoğlu'nun Amerika'ya iadesini onayladı. ABD'ye iade edilmesi durumunda müvekkilinin banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlarından 250 yıl hapis cezasıyla yargılanacağını söyleyen avukatı, iadeyi durdurmak için Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

250 yıl hapis cezasının ölçüsüz olduğunu belirten avukatı, bunun insan haklarına da aykırı olduğunu söyledi. Almanya'da bu suçların cezasının en fazla 15 yıl olduğuna dikkat çeken avukatı, iadeyi önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğini belirtti.

Fındıklıoğlu Frankfurt'ta 18 Aralık'ta yakalandığında üzerinde 14 bin euro nakit para, lüks bir saat, binlerce euro değerinde bir cep telefonu ve sahte bir Rus sürücü belgesi bulundu. Fındıklıoğlu manipüle edilmiş cihazdan geçirilen bankamatik kartlarıyla 24 ülkede bir gecede 40 milyon dolar çeken çetenin başı olarak suçlanıyor. Çete bankamatik kartlarını yöneten bir IT şirketinin bilgisayar şifrelerini kırarak, bankamatik kartlarını manipüle etmiş ve 24 ülkede yüzlerce kişiye bankamatiklerden 40 milyon dolar çektirmişti. Almanya'daki soruşturmayı yürüten Düsseldorf savcısı Murat Ayılmaz, olayı şimdiye kadar en iyi organize olmuş ve en başarılı banka soygunu olarak niteliyor.