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Bilim / Teknoloji

Hacker faaliyetleri için arama motoru

Indexeus isimli arama motoru, web'deki yasa dışı hacker faaliyetlerine kolayca ulaşmayı sağlıyor

26 Temmuz 2014 17:01

Internette yeni ortaya çıkan bir arama motoru, hacker faaliyetlerini aramasıyla dikkat çekti. Arama motoru sayesinde kullanıcılar satılık çalıntı kredi kartlarından, Facebook   hesaplarına kadar pek çok yasa dışı veriye ulaşabiliyor ve Bitcoin kullanarak bunları elde edebiliyor. Ancak Indexeus isimli arama motorunun zararlı yazılım barındırması ve arama yapan kullanıcıların bilgisayarlarına, özel verilerine ulaşma potansiyeli de oldukça yüksek.

Radikal’de yer alan habere göre, Indexeus şimdiden pek çok hack forumunda çok ünlü hale gelmiş durumda. Rakip hacker grupları, birbirlerinin operasyonlarına zarar vermek için bile Indexeus'taki raporları kullanarak rakiplerin faaliyetlerini engelleme yoluna gidebiliyor.

 

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