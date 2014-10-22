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Bilim / Teknoloji

iCloud'a saldıran Çinli 'hacker'lar devlet destekli mi?

Çin hükümeti, Apple'ın iCloud servisini ‘hack’leyen ‘hacker’ları finanse etmekle suçlandı

22 Ekim 2014 14:26

Çinli online izleme grubu Greatfire.org'a göre, ‘hacker’lar "ortadaki adam (men-in-the-middle)" yöntemiyle bir web sitesini kullanarak iCloud servisi ve kullanıcı arasındaki kullanıcı bilgilerini çalıyorlar. ABD'li ve Batı'lı şirketler bu eylemlerin "Çin hükümeti tarafından destekleniyor olabileceğini" iddia etti.

iCloud, SSL güvenlik sertifikalarını kullanmasına rağmen ‘hacker’lar tarafından oluşturulmuş 'sahte güvenlik sertifikaları' ile güvenli olmayan internet tarayıcıları kullanıldığında, kullanıcılar iCloud servisine bağlanabildiklerini sanıyorlar.

Greatfire.org internet sitesine göre, bu kullanıcıların hesap bilgilerine ve Apple'a gerçekleştirilen önemli bir saldırı.

ABDli ve Batılı şirketler Çinli 'hacker'ların Çin hükümeti tarafından desteklenmiş olabileceğini öne sürerken, Pekin bu tür iddiaları ısrarla yalanladı. 

(Kaynak: Reuters)

 

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