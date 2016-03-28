Kurtulmuş: Reza Zarrab davasıyla ilgili ABD'den resmi bir bilgi talebi gelmemiştir

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasına ilişkin "Söz konusu dava ABD’de başlamış olan hukuki bir süreçtir. Herhangi bir şekilde söz konusu dava ile ilgili resmi bir bilgi talebi aktarılmış değildir" dedi.



Siyasi Etik Yasası için yapılması planlananlar



Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, AB-Türkiye Zirvesi'nde ortaya konan AB ülkelerine vize serbestisinin mümkün olabilmesi için yapılacak düzenlemelere ilişkin "Biliyorsunuz, AB’nin anlaşmasına bağlı olarak vizesiz Avrupa adımını atabilmesi için öngörülen yasalardan birisi siyasi etik yasasıydı. Düzenlemeler yapıldı, açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak.TBMM’de bulunan partiler bir siyasi etik kurulu kuracaklar. TBMM Başkanı’nın başkanlığında 10 kişiden oluşan bir etik kurulu oluşacak. Etik davranışlarından, mal bildirimine kadar bütün alanlarda TBMM üyelerinin nasıl davranacakları değerlendirilecek ve bu etik kurulları bir yasama dönemi boyunca görev yapacak." diye konuştu.



"PYD'yle ilgili tavrımız çok net"



Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'deki kırmızı çizgileriyle ilgili "PYD’nin yerleştirilmesiyle ilgili tavrımız çok nettir. Türkiye, PYD’nin Fırat’ın batısında yerleşmesini son derece sakıncalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim bu tedirginliğimizi ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.



Rus askeri heyeti Türkiye'ye geliyor



Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Türkiye'ye gelecek Rus askeri heyetinin uçak kriziyle ilgili olup olmadığına dair bir soruya "Ne Türkiye Rusya’yı, ne Rusya Türkiye’yi gözden çıkarır. Ticaretten turizme kadar ilişki olan iki ülke ilişkilerini ortadan kaldırmaz. Biz tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Rus askeri heyetinin gelmesi önümüzdeki dönemde uçuşların yapılması bakımından da meselesinin normalleşmesi açısından da önemli katkısı olur diye umuyorum" diye cevap verdi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Gündem 6 ana maddeyi ele aldık, birbiriyle bağlantılı olan 3 madde vardı. Eylem planı çerçevesinde terörden temizlenen ilçelerimizde başlatılacak olan kentsel dönüşümü detaylıca çalıştık.

"Bendeniz Birlik, Huzur, Demokrasi Eylem Planı’nında gelinen noktayı bilgilendirdim. Bütün kamu ve kuruluşlar bu 81 eylem planından kendi üzerine düşenleri titizlikle yerine getiriyor. Bu çerçevede örnek olsun diye söylüyorum, gıda ve barınma organizasyonlarından, primlerin ertelenmesine kadar ilk anda bu planda yer alan konular uygulanmaya konuldu. Toplum yararına çalışma konularında fevkalede adımlar atıldı. Sur’da Cizre’de bu kapsamda istihdam edilecek. Telafi eğitimleri bakımdan da MEB eğitimleri tamamladı. Operasyonların devam ettiği ilçelerde 7 bin öğrencilerimizin de telafi eğitimlerinin de başka şehirlerde ve ilçelerde sürdürmesini başarıyla yerine getiriyor.

"Şırnak havaalanı açılmıştır, İstanbul seferleri başlamıştır.

"Özetle 81 maddelik eylem planına baktığımızda hepsi kendi alanında yürüyor. Silopi’de terörden temizlenmiş olan bölgede, örnek bir çalışma modelini ortaya koyuyoruz.

"Bunların uygulanmasında bir model oluşturduktan sonra diğer ilçelerimize de koyacağız bunu. Cizre ve Sur’un tarihi yapısının korunmasında bir hassasiyet gösteriyoruz.

"Biliyorsunuz, AB’nin anlaşmasına bağlı olarak vizesiz Avrupa adımını atabilmesi için öngörülen yasalardan birisi siyasi etik yasasıydı. Düzenlemeler yapıldı, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklaması.

"TBMM’de bulunan partiler bir siyasi etik kurulu kuracaklar. TBMM Başkanı’nın başkanlığında 10 kişiden oluşan bir etik kurulu oluşacak. Etik davranışlarından, mal bildirimine kadar bütün alanlarda TBMM üyelerinin nasıl davranacakları değerlendirilecek ve bu etik kurulları bir yasama dönemi boyunca görev yapacak.

"Yine ayrıca siyasetin finansmanı ile ilgili bir yasa taslağı ile ilgili çalışma sürdürüyoruz. Bütün alanlarda, her bakanlıkla ilgili olarak atılacak adımlar, reformlar, yapısal dönüşümler nelerse bunların hepsini eksiksiz bir şekilde tartışıp Türkiye’nin ihtiyaçlarını sağlamak açısından adımları atmaya gayret ediyoruz. Taslakların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Terörle mücadele sürerken reform alanındaki çalışmaları eksiksiz sürdürüyor.



"Yeni anayasa, sadece

AKP'nin boynunun borcu değildir"



"Öncelikle şunu ifade etmek isteri, yeni anayasa meselesi sadece AKP’nin boynunun borcu değildir. Parlamentoda bulunan bütün partilerin en önemli siyasi sorumluluğudur. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Biz AK Parti olarak diğer partilerle ortak noktaya gelinmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz kendi açımızdan bunu aylar öncesinden söylüyorduk, uygulamaya koyacağız şimdi. Parti içinde konuştuğumuz, anayasa taslağımızı TBMM’ye sunacağız, ve TBMM’den geçmesi için gerekli çalışmayı yapacağız. TBMM’den geçemezse 330’u bulup millete gitmesi için çalışmayı yapacağız.

"Bizim üzerimize düşen parlamento içinde bir çözüm bulabilmektir. Bu çalışmalar sonucunda umut ederim parlamentoda sonuç alınır. Başkanlık sistemini tipi, kontrol mekanizmalarının nasıl oluşturulacağı tabii ki parti içinde tartışılacak. MYK’da bir kere daha gündeme gelecek. Sonuç itibariyle parti en sonunda net bir formu ortaya çıkarak."



İstihbarat alışverişi



"Zaten Türkiye’de çeşitle AB ülkeleriyle arasında teröristler bakımından ortak bir takım bilgi alışverişi oluyor. Türkiye’de bir ofis kurulmasını, büroların açılmasını öngörmüyor, böyle bir konu yok. Nihayetinde bu konu karşılıklı bilgilerin aktarılmasıdır. Şu an bizim için önemli olan terörizmin finansmanıyla ilgili olan anayasa çalışmasını bitirmektir."