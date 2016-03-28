Silopi’de yıkım başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonların bitmesinin ardından, çatışmalarda kullanılamaz hale gelen binaların yıkımına başlandı.

Zete’nin haberine göre, Silopi’de, 14 Aralık 2015 ile 19 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sırasında zarar gören binalarda yapılan hasar tespitinin ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. Hasar tespiti yapılan ve kullanılmaz durumda, ağır hasarlı olan yaklaşık 400 evin yıkılacağı belirtildi.

Çalışmalar sırasında, güvenlik güçleri yıkımı yapılacak evlerin çevre emniyetini aldıktan sonra iş makinalarıyla yıkım çalışmalarına başlandı.