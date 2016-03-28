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Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı uygulamalarına yeni düzenleme

Sokağa çıkma yasağının saatleri yeniden belirlendi

28 Mart 2016 16:53

Şırnak'ın Cizre ve Silopi İlçesi'nde akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına yeni düzenleme getirildi. Buna göre sokağa çıkma yasağı 21.30- 04.30 saatleri arasında uygulanacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Sekvan Küden'in haberine göre, Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, daha önce sadece akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri değiştirildi.

Valilik açıklamasında, şöyle dendi:

"İlimiz, Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin devamı için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 28.03.2016 Pazartesi gününden itibaren yeniden düzenlenmiş olup buna göre; Her gün sabah saat 04.30, akşam saat 21.30 saatleri arasında kaldırılmış olup, akşam saat 21.30 sabah saat 04.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir." 

Silopi'de 19 Ocak tarihinden itibaren 18.00-05.00 saatleri arasında, Cizre'de ise, 2 Mart tarihinden itibaren; her gün 19.30- 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

 

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