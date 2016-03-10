Barış İçin Kadınlar Girişimi'nden Cizre, Sur ve Silopi için #Heryaşama1oda kampanyası

Barış İçin Kadınlar Girişimi, sokağa çıkma yasaklarının ağır tahribatıyla harabeye dönen Cizre, Silopi ve Sur için kampanya başlattı. Barış İçin Kadınlar Girişimi, “Yaşam: Yerinde, Yeniden! Dayanışmaya Ben de Varım!” ismiyle başlatıkları kampanyada “Her yaşama bir oda” diyerek kadınlarla, kadınların yıkılan kentlerini onaracak.

Çatışma döneminde kentlerinden göç eden kadınlarla dayanışmayı hedefleyen Barış İçin Kadınlar Girişimi, “Abluka sonrası gözlemciler 7 kentin 21 mahallesinin onarılması gerektiğini, sayısız evin oturulamaz hale geldiğini söylüyorlar. Belki her yıkıntıda bir odayı oturulur hale getirebiliriz hep birlikte. Belki omuz omuza verirsek insanların yaşam alanlarını koruyabilir, istedikleri yerde barınma haklarını, bu konuda somut bir şey yaparak savunabiliriz” çağrısında bulundu.

“Bir kadının daha can havliyle çıktığı evine dönememesine razı değiliz; bunun için çalışmak istiyoruz” diyen Barış İçin Kadın Girişimi’nin Cizre, Silopi, Sur için yaptığı çağrıda şöyle dendi:

“Her şehir, her mahalle yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan binlerce insanın acısıyla dolu. Binbir emekle kurulan yaşam biçimlerini, Cenevre sözleşmesi açısından suç olmasına rağmen sivil yerleşim alanlarında fütursuzca kullanılan tanklar yok ediyor. Diyarbakır’da Sur’dan çıkmış olan ya da içeride yakınları olan kadınlar bize “Bunun bir adım sonrası yurtsuzluk…” dediler. Bu cümle hala kulağımızda çınlıyor. Nasıl Cerattepe’de akarsularımızı kurutanlara, bu su kaynağını aldığı yerde güzel diyorsak, nasıl Yırca’da ağaçlarımızı kesenlere bu ağaç kökünü saldığı yerde güzel diyorsak; Sur’da, Cizre’de, Silopi’de hayatımıza bombalar yağdırıp yıkanlara karşı hayatlarına, doğalarına, tarihlerine sahip çıkanlarla birlikte yaşam, yerinde güzel diyoruz.

Savaş yıkar, dayanışma yeniden kurar. Savaşın vurduğu yerlerde yaşamı savunmak için, evlerin insansız, insanların yurtsuz kalmasına razı değiliz demek için her çaba çok kıymetli. Savaşa rızamız yok! Yaşamların oradan oraya sürüklenmesine rızamız yok! #YaşamdanYanayız diyen, demiş olan ve demek isteyen tüm kadınlara çağrımızdır! Gelin savaşın yarattığı yıkımın karşısında, barış hakkımıza, hakikat hakkımıza, yaşam alanlarına, yaşama sahip çıkmak için dayanışmamızı örelim, harekete geçelim!

#YaşamYerindeYeniden

#Heryaşama1oda

için haydi dayanışmaya!”

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