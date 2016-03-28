Rus askeri heyeti Türkiye'ye geliyor

Ankara ile Moskova arasındaki uçak krizinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Genelkurmay, Rus askeri heyeti bugün Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Heyet, 30 Mart'a kadar Türkiye'de bulunacak ve değerlendirmelerde bulunulacak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi gereği üç kişiden oluşan Rus heyeti bugün havayolu ile İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapacak.

Rus heyeti, İzmir Foça'da yer alan Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek ve 30 Mart'ta Türkiye'den ayrılacak.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde 24 Kasım 2015'te Suriye sınırında Türk havasahasını ihlal eden bir Rus savaş uçağının düşürülmesinden bu yana kriz yaşanıyor.