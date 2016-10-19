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'Kürk Mantolu Madonna' gafı Ekşi'den de nasibini aldı: Ömer Seyfettin'in 'Diyet'iyle zayıfladım...

"Memed adındaki gencin kilo verme öyküsünü anlatan İnce Memed’i okudum"

19 Ekim 2016 13:46

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna kitabındaki Madonna’yı pop star Madonna zanneden ve sosyal medyada gündem olan TV8'deki magazin programı yorumcusu Funda Özkalyoncuoğlu, Ekşi Sözlük'ten de nasibini aldı.

Ekşi Sözlük yazarları, Madonna gafı üzerinden kültler arasına girmiş birçok eseri tiye aldı.

Ekşi'de gündem olan yorumlardan bazıları şöyle:

”ömer seyfettin’in diyet kitabını okuyarak 1 ayda 5 kilo verdim, üstelik canan karatay’a da ilham veren faydalı bir içeriği var.” üstüne tanımam.
minnoklokumcuk.

(bkz: tutunamayanlar’ı okudum metrobüste geçiyor)
kasar yaza

(bkz: savaş ve barış’ı okudum körfez savaşını anlatıyor)
halit altintop

“suç’u okudum, fena değildi. ama ceza’ya henüz başlama fırsatı bulamadım.”
frankiegoestohollywood

(bkz: karamazov kardeşler’i okudum market açan iki kardeşi anlatıyor.)
rakirikirealdo

da vinci sifresi’ni okudum, sifre: 1234…
de beers

çavdar tarlasında çocuklar’ı okudum. çocuk işçilere hayır!
gokcesuz

vadideki zambak’ı okudum çiçekler falan anlatılıyor.
zevksahibi

(bkz: sefiller) evet okudum. pis insanları anlatıyor. pis ve fakirler. önemli bir konu ben göremedim. üstelik kokuyorlar. çünkü sefiller.
emoremoremoremore

(bkz: ince memed)’i okudum. memed adındaki bir gencin kilolarından kurtulma öyküsünü anlatıyor.
stockholmesyndrome

iki şehrin hikayesini okudum, yozgat ve bilecik arasinda bir yolculugu anlatiyor.
soktumbey

(bkz: kavgam) ı okudum, adolf hitler’in hapishane günlerindeki boks maçlarını anlatıyor.
fourth time is a charm

şeker portakalı nı okudum. finike taraflarında yetişen bir portakal türüymüş. çok tatlı diye şeker portakalı demişler.
diariamente

1984’ü okudum. turgut özal ve depeche mode bildiğimiz gibi işte.
hulki bey

80 günde devri alem’i okumadım. zaten kitabin ismi kendini anlatiyor.
kowalski

kolera günlerinde aşkı okudum, sagopa kajmer ile kolera’nın aşkını anlatıyor. çok tutmadım.
finesettimana

yüzyıllık yalnızlık kitabını okumaya başladım. ilk birkaç yıl fena değildi sonra kayda değer görmedim. tamamen zaman kaybı.
ledeboucle

(bkz: sineklerin tanrısını okudum sinekleri anlatıyor)
pinkythebear

franz kafka’dan dönüşüm’ü okudum, geri dönüşüm konusuna değinmiş eğitici bir eser.
alecia moore

binbir gece masallarını okudum. başarılı işadamı onur aksal’ın aşkları ve 150.000 dolar karşılığı yaşadığı tek gecelik iliskileri anlatıyor. soluksuz okudum.
arwenin gorumcesi

“bülbül’ü öldürmek” ‘i okudum, azer bülbül’ün nasıl suikaste uğradığını anlatıyor, artık büyük resmi görüyorum.
asil

yuzuklerin efendisini okudum, baris manco’nun hayatini anlatiyor.
vae4victis

bir kanalizasyon işçişinin dramı olan yeraltından notları okudum, herkesin sıçmadan önce okuması gereken ibretlik bir hikaye.
homeless jedi
(bkz: itiraflarım) – tolstoy

çılgın kalabalıktan uzak okudum. şehrin hay huyundan uzak, havalimanına iki dakika mesafede bir residansı anlatıyor. pek hoş
evanart

ölü evinden anılar’ı okudum sıradan bir taziye ziyaretini anlatıyor.
gevur gani

virginia woolf’un “dışa yolculuk” kitabını okudum dış ülkelere vizesiz gitmeyi anlatıyor.
mugung

ağır roman’ı okudum balık ayhan’ın hayatını anlatıyor. nasıl kilo aldı, ilişkileri, evlilikleri falan
behlul olarak giris yapmak istiyorum

ateşten gömlek’i okudum. vakko’da beğendiği gömleği alamayan bir adamın dramını anlatıyor.

grinin 50 tonunu okudum,bir boya ustasının yaşadığı zorlukları anlatıyor.
reddediyorum

tolstoy- diriliş. osmanlı’nın yeniden dirilişi’ni anlatıyor. müthiş bir başyapıt.
uluslararasiiliskilerci

hayvan çiftliği’ni okudum. hayvan haklarını savunan, gerçek bir eser.
c auguste dupin

(bkz: melekler ve şeytanlar) din üzerine güzel bir kitap. melekler ve şeytanlar hakkında güzel bilgiler mevcut.

 

 

Funda Özkalyoncuoğlu

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