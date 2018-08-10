Kurbanlık develeri en çok Suriyeliler tercih ediyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki çiftliğinde 12 yıldır deve üretimi yapan Aytekin Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine kurbanlık 20 deve sattıkları söyledi. Kaya, 2 yıldan beri kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi.

Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı da olan Aytekin Kaya, 12 yıldan beri çiftliğinde deve üretimi yapıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine kurbanlık 20 deve sattıkları belirten Kaya, müşterilerinin çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi. Kaya, \"Deve güreşlerinde güreşmeyen develeri, kurbanlık olarak satıyoruz. İnsanların alım gücü biraz daha azaldı. 2 yıldan beri bize gelip de kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu görüyoruz. Suriyelilerden daha çok talep var. Onlar ülkelerinde deve kesmeye alışkın oldukları için biz de yardımcı oluyoruz. Ankara ve Şanlıurfa\'dan yeni kurbanlık deve istediler. Her bölgeden bizi arayarak kurbanlık deve istiyorlar. Bu yıl bizim kurbanlık olarak sattığımız deve sayısı 20 oldu. Kurbanlık develer 15 ile 20 bin TL arasında fiyatlarla satılabiliyor\" diye konuştu.

Devenin kurban edilebilmesi için en az 6 yaşında olması gerektiğini dile getiren Aytekin Kaya, 900 kiloluk deveden 450 kilo et çıktığını söyledi. Uzun yıllardır devecilik yaptığını; ancak son senelerde üretime ağırlık verdiğini anlatan Kaya, \"Devecilik bizim işimiz oldu. Dedelerimiz, atalarımız da deveciydi. Geçmişten gelen bir devecilik kültürü var. Biz de onu yaşatıyoruz. Çok seviyoruz bu işi, bırakamıyoruz\" dedi.

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