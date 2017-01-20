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Politika

Kulis: Seçime gidilirken ülkücü tabana yönelik mesaj için kabineye 5 MHP'li bakan alınacak

"2017'de erken seçim yapıp, en az 400 vekille TBMM'ye gelmeyi hedefledi"

20 Ocak 2017 10:54

Sözcü gazetesi, anayasa değişikliği teklifinde MHP'nin desteğini alan AKP'nin, referandumda da ülkücü tabana yönelik mesaj için MHP'lileri kabineye alacağını iddia etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir" açıklaması bu beklentiyi artırdı. Kulislerde 2019 seçimlerine kadar MHP'nin de 4-5 bakanla hükümete alınacağı, 2019'da hayata geçecek partili cumhurbaşkanlığı sisteminde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının konuşulduğu belirtildi.

"50 vekil MHP'nin…"

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten sonra referandumdan da geçmesi halinde 2019 seçimlerinden sonra bakanları cumhurbaşkanı belirleyecek. Bu aşamada cumhurbaşkanı vekil olmayan isimler bakan olarak atayacak. Sözcü'de yer alan habere göre, bu atama sırasında da, MHP kökenli isimlerin kabineye alınabileceği konuşuluyor. MHP liderinin yeni anayasaya neden "evet" dediği konusunda da, kulislerde şu senaryolar gündeme getiriliyor: "İktidar, MHP ve HDP'nin barajı geçemeyeceğini hesapladı. 2017'de erken seçim yapıp, en az 400 vekille TBMM'ye gelmeyi hedefledi. MHP ise 2019'a kadar seçim yapılmaması kaydıyla anayasa değişikliğine ‘evet' dedi. 2019'da MHP kendini güçlü hissetmezse AKP listelerinden Meclis'e girmeyi hedefliyor. 550 olan vekil sayısı 600'e yükseliyor. 50 kişilik kontenjan, 2019'da MHP'ye tanınacak."

Bahçeli: Haberimiz yok

Bahçeli ise Meclis'te dün gazetecilere kimseyle pazarlık yapmadıklarını söyledi. MHP lideri, "MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırptılarsa bizim haberimiz yok. Kasıtları AKP içindeki MHP kökenli vekillerse onlar zaten AKP içinde. Referandum kampanyamızı ‘evet' üzerine kuracağız" dedi. MHP lideri, "Teklif gelirse ne yapasınız?" soruna ise "2019'a 3 yıl var. Kim öle kim kala" yanıtını verdi. 

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