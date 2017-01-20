Kılıçdaroğlu: Davutoğlu, Çiçek dahil AKP'liler "Beyaz attıysan, kırmızı ile yeşili getir" denerek kontrol ediliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak "Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Takdir elbette Sayın Bahçeli’ye aittir. Devletin temel omurgası altüst olacak. Halk buna kesinlikle ‘Hayır’ diyecektir” dedi. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul'daki oylamasında ortaya atılan AKP'lilerin açık oy attığına dair tartışmalarla ilgili olarak "Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Cemil Çiçek dahil pek çok AKP milletvekili tek tek kontrol ediliyor. ‘Sen oraya beyaz attıysan, yeşil ile kırmızıyı getir bakalım’ diye" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, dün Fox TV’de özetle şunları söyledi:

"Kaygılarımı paylaştım"

“(Bahçeli ile görüşme) Görüşme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Önce biraz sohbet ettik, malum ikimiz de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi mezunuyuz. Daha sonra doğrudan doğruya anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarımı Sayın Bahçeli’yle paylaştım. Anayasa değişikliği konusunda, yapılan uygulamaların, getirilen düzenlemelerin bizim açımızdan sakıncalarına değindim. Sayın Bahçeli’ye bütün bu ayrıntıları aktardım. Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Bende 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim. Ben bu anayasa değişikliğinin Türkiye’ye bir felaket getireceğini kendi açımdan, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. Takdir elbette ki Sayın Bahçeli’ye aittir Ama bu yapının, anlayışın, anayasa değişikliğinin Türkiye’yi bir felakete sürükleyeceği aklı başında olan herkesin bileceği bir gerçektir.

Sayın Bahçeli parlamenter demokratik sistemdeki ısrarını sürdürebilseydi ve şunu söyleyebilseydi: 'Arkadaş, siz parlamenter demokratik sistemden neden şikâyet ediyorsunuz?’ Nerede çift başlılık var? Erdoğan bir şey söyledi de Binali Bey itiraz mı etti?”

"Davutoğlu'na kontrol"

Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Cemil Çiçek dahil pek çok AKP milletvekili tek tek kontrol ediliyor. ‘Sen oraya beyaz attıysan, yeşil ile kırmızıyı getir bakalım’ diye.

Özür dilerim ama bir deli geldi oturdu oraya diyelim. Devletin temel omurgası alt üst olacak. Bütün bu baskılara rağmen, halk buna kesinlikle ‘hayır’ diyecektir. Neden? Çünkü halk kendi geleceğini, çocuğunun geleceğini düşünecektir.”