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Kulis: Hulusi Akar, Gülen'in iadesi için kanıtlara bakılacağını söyleyen ABD'li mevkidaşına 'Kanıt benim' dedi

Dunford, Akar ile arkadaş olduklarını ve yıllardır birlikte çalıştıklarını söyledi

02 Ağustos 2016 11:49

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Meclis'i ziyaretinde Fethullah Gülen’in iadesi için 'kanıtların dikkate alınacağını' belirten ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a “Kanıt benim” diyerek yanıt verdiği ileri sürüldü.

Darbe girişiminde kullanılan İncirlik Üssü’nü ziyaretinin ardından Ankara’ya geçen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM’de bombalanan yerleri gezdi. Dunford’un Akar’a, 'ABD olarak darbeyi en güçlü şekilde kınadığını' söyleyerek, ABD askerlerinin Türkiye’nin ve Türk ordusunun yanında olduğunu ve işbirliğinin devam edeceğini söylediği öğrenildi.

 

Daha sonra Akar ile birlikte Meclis’e gelen Dunford ve ABD Büyükelçisi John Bass, önce genel kurul salonunu gezdi. Heyete AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etti ve o gece yaşananları anlattı.

 

"Türk halkını demokrasiye olan inançlarından dolayı kutluyorum"

 

Görüntüler karşısında çok üzüldüğünü ifade eden, Türk halkına ve ordu mensuplarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Dunford da, Meclis’in bombalar altında ayakta kalıp, çalışmaya devam etmesinin Türk halkının cesaretini gösterdiğini belirterek, “Türk halkını gösterdikleri cesaretten ve demokrasiye olan inançlarından dolayı kutluyorum” dedi.

 

"Akar'la arkadaşız"

 

Türk heyetinin darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Gülen’in iade edilmesi talebini gündeme getirmesi üzerine Dunford, ABD’de hukuk sistemi içinde talepler ve kanıtlar dikkate alınarak değerlendirme yapılacağını söyledi. Dunford’un bu sözleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın “Daha ne kanıtı, kanıt benim” diyerek karşılık verdiği öğrenildi. Türk askeri ile Afganistan’da beraber çalıştıklarını, Akar ile geçmişten beri tanıştıklarını, arkadaş olduklarını ve yıllardır birlikte çalıştıklarını kaydeden Dunford, Meclis’e saldırının kabul edilemez, terörist bir saldırı olduğunu kaydetti.

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