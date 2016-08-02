ABD Genelkurmay Başkanı'na Fethullah Gülen'in resmi iade talebine ilişkin belgeler sunuldu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a dün gerçekleştirdiği darbeciler tarafından bombalanan TBMM ziyareti sırasında kendisine 'paralel yapılanma'yla ilgili bilgilendirilme yapıldı. Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in iadesi için destek talep edilirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, görüştüğü mevkidaşına 'FETÖ’nün TSK ve devletin kritik birimlerindeki gizli yapılanmasıyla ilgili veriler içeren dosyalar üzerinden bilgilendirme yaptı. Orgeneral Akar, Türkiye’nin Gülen’in resmi iade talebine ilişkin yazı ve belgeleri de Dunford’a sunarak iadesi için bizzat desteğini istedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’la da görüşen Orgeneral Dunford, Türk halkının cesaretinden çok etkilendiğini belirterek, “Meclis bombalanırken milletvekillerinin cesurca çalıştığını ve bundan çok etkilendiğini” söyledi.

ABD’nin darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarının sıkça gündeme geldiği bir dönemde bu ülkenin Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Türkiye’ye kritik ziyarette bulundu. ABD’li komutana, Türkiye’nin darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Fetullah Gülen’le ilgili ayrıntılı bilgi verilip, iadesi için destek talep edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, görüştüğü Orgeneral Dunford’a 'FETÖ’nün TSK ve devletin kritik birimlerindeki gizli yapılanmasıyla ilgili veriler içeren dosyalar üzerinden bilgilendirme yaptı. Orgeneral Akar, Türkiye’nin Gülen’in resmi iade talebine ilişkin yazı ve belgeleri de Dunford’a sunarak, iadesi için bizzat desteğini istedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ile birlikte sürpriz şekilde darbecilerin bombaladığı TBMM’ye gitti. Orgeneral Joseph F. Dunford, bombaların zarar verdiği yerlerde inceleme yaptı. AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da heyete eşlik etti. Meclis’teki Başbakanlık makamında meydana gelen hasarı inceleyen Dunford’a darbe girişimi gecesi Meclis’te neler olduğuna dair Elitaş bilgi verdi.

ABD hukuku ele alacak

Dunford, yıkılan bölümleri gördüğünde üzüntüsünü dile getirdi. Meclis binası ve bahçesinde bombalanan yerleri gezdikten sonra Dunford ve Büyükelçi Bass, basına kapalı olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Fethullah Gülen’in iadesi konusu gündeme geldi. Dunford, Türkiye’nin taleplerinin dile getirilmesi üzerine konunun Amerikan hukuku ve adalet sistemi içerisinde ele alınacağını kaydetti.

"Meclis cesurca çalıştı"

Meclis’in bombalanan yerlerini gezerken üzüntüsünü ifade eden Dunford, “Türkhalkının cesaretinden çok etkilendiğini” belirtti. 15 Temmuz gecesi Meclis Genel Kurulu’nun toplanmasını ve milletvekilinin Meclis’e gelmesini takdir eden Dunford, “Meclsi’in bombalanırken milletvekillerinin cesurca çalıştığını ve bundan çok etkilendiğini” söyledi. Dunford, “Türk halkının ne kadar cesur olduğunu bir kez daha gördüm” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, darbeciler için “Bunlar üniforma içerisindeki teröristlerdir” dedi. Dunford da “Türkiye’deki terörizme ve terörizmin her türlüsüne karşıyız” ifadesini kullandı. Dunford, Orgeneral Akar ile çok eski dostlukları bulunduğunu belirterek, “Dostluğumuz bundan sonra da sürecek” diye konuştu.

"Sempati de antipati de var"

Bostancı, “Bu coğrafyada Amerika’ya sempati de var antipati de var. Antipati kategorik Amerikan düşmanlığından kaynaklanmıyor. Amerika’ya atfedilen adalet beklentisinin karşılanmamasının yarattığı hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Amerika’nın iyi değerlendirmesi lazım. Bunun için atacağınız birkaç olumlu adım yeterlidir. Bu, milyarlarca dolar harcayarak yapacaklarınızdan, Türk halkındaki imajınızı rehabilite etmek anlamında daha iyi bir iş olmuş olur” dedi.

Akar vurguladı

Kahraman ve AKP'liler, hem kamuoyunun tamamının hem de ortaya çıkan kanıtlarla, Genelkurmay Başkanının gözaltında tutulduğu sırada Fethullah Gülen ile görüştürülmek istenmesinin bu işin arkasında Gülen’in olduğuna dair bir örnek olduğunu söyledi. Akar’ın da baş başa görüşmelerinde Dunford’a Gülen iadesinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

"Darbenin ardında ABD var" sözleri rahatsız etmiş

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi. Bu görüşmede de ağırlıklı konu TSK içindeki 'FETÖ' unsurlarının yaptığı darbe girişimi ile sonrasında yaşananlar oldu. Yıldırım’ın, bazı ABD’li komutanların yaptığı açıklamalarla ilgili duyulan rahatsızlığı Dunford’a net ifadelerle ilettiği öğrenildi. Görüşmede Dunford’un, “Darbenin arkasında ABD var” şeklindeki algıdan duyduğu rahatsızlığı Yıldırım’a aktardığı ifade edildi. Darbecilerin 15 Temmuz gecesi Dunford’u aradığı ancak ulaşamadığı yönündeki iddiaların da görüşmesinde ele aldığı belirtildi. Görüşmede, darbe girişimin arkasında Fethullah Gülen’in olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığının Dunford’a aktarıldığı da belirtildi.

Dunford, Yıldırım’la görüşmesinin ardından Türkiye’den ayrıldı.