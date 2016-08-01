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Başbakan Yıldırım, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

Dunford, Yıldırım'dan önce darbe gecesi bombaların hedefi olan TBMM'yi de ziyaret etti

01 Ağustos 2016 22:07

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, TBMM'ye gelerek, bombaların zarar verdiği yerlerde inceleme yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM'yi ziyaret etti.

Dunford ve Akar'ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'in de aralarında bulunduğu heyet, darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM'de hasar gören yerlerde incelemede bulundu. AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da heyete eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis'teki Başbakanlık makamında hasarları inceleyen Dunford'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis'te neler olduğuna dair Elitaş bilgi verdi. Dunford, incelemelerinin ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. 

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