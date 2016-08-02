Başbakanlık: ABD Genelkurmay Başkanı’na Gülen’in iadesi konusundaki talebimiz yenilendi

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Gülen'in iadesi konusunda beklentimizi yeniledik" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesinde, darbe girişimine iştirak eden unsurlara karşı yürütülen soruşturma sürecinde demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalındığını belirterek, “ABD'de bulunan terörist örgüt lideri Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iadesi konusundaki beklentilerini yinelediği” bildirildi.
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un, Başbakan Yıldırım'la görüşmesinde 15 Temmuz’daki darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını, bu ziyareti, ülkesinin Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini, ABD’nin Türkiye’deki demokratik sisteme desteğinin tam olduğunu ve ABD makamlarının, Türk makamlarıyla işbirliğinin askeri alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edeceğini ifade ettiği bildirildi.
"Adalet sistemi içinde değerlendirilecek"
Dunford, Gülen'in iadesi için "ABD adalet sistemi içinde değerlendirilecek. Bizim Türkiye ile dostluğumuz sürüyor" dedi.
Dunford'un Türkiye ziyareti
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, TBMM'ye gelerek, bombaların zarar verdiği yerlerde inceleme yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM'yi ziyaret etti.
Dunford ve Akar'ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'in de aralarında bulunduğu heyet, darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM'de hasar gören yerlerde incelemede bulundu. AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da heyete eşlik etti.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis'teki Başbakanlık makamında hasarları inceleyen Dunford'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis'te neler olduğuna dair Elitaş bilgi verdi. Dunford, incelemelerinin ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Dunford, Gülen'in iadesi için "ABD adalet sistemi içinde değerlendirilecek. Bizim Türkiye ile dostluğumuz sürüyor" dedi.
Sabah ABD'li askerlerle bir araya gelen Joseph Dunford, bugün öğleden sonra Ankara'da Türk yetkililerle bir dizi görüşme yapacak. Joseph Dunford'un gün sonunda tekrar İncirlik'e dönecek ve 2 Ağustos sabahı Türkiye'den ayrılacak.