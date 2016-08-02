Başbakanlık: ABD Genelkurmay Başkanı’na Gülen’in iadesi konusundaki talebimiz yenilendi

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Gülen'in iadesi konusunda beklentimizi yeniledik" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesinde, darbe girişimine iştirak eden unsurlara karşı yürütülen soruşturma sürecinde demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalındığını belirterek, “ABD'de bulunan terörist örgüt lideri Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iadesi konusundaki beklentilerini yinelediği” bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un, Başbakan Yıldırım'la görüşmesinde 15 Temmuz’daki darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını, bu ziyareti, ülkesinin Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini, ABD’nin Türkiye’deki demokratik sisteme desteğinin tam olduğunu ve ABD makamlarının, Türk makamlarıyla işbirliğinin askeri alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edeceğini ifade ettiği bildirildi.

"Adalet sistemi içinde değerlendirilecek"

Dunford, Gülen'in iadesi için "ABD adalet sistemi içinde değerlendirilecek. Bizim Türkiye ile dostluğumuz sürüyor" dedi.

Dunford'un Türkiye ziyareti