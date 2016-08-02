ABD Libya'da IŞİD'e hava saldırısı düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı Birleşmiş Milletler destekli hükümetin isteği üzerine hava saldırıları düzenledi.

Amerikan savunma bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada saldırılarda IŞİD'in güçlü olduğu liman kenti Sirte'deki hedefleri vurduğu belirtildi.

Libya Başbakanı Fayez Sarraj, televizyonda yayımlanan açıklamasında, saldırıların IŞİD'e büyük kayıp verdirdiğini ifade etti.

Hava saldırıları ABD'nin Libya'daki birlik hükümetiyle koordine ettiği ilk askeri müdahale oldu.

ABD bu yılın Şubat ve geçen yılın Kasım aylarında Libya'daki IŞİD hedeflerine iki saldırı düzenlemiş ancak bunu yerel güçlerle koordine etmemişti.

Pentagon sözcüsü Peter Cook, IŞİD'e ait bir tank da dâhil olmak üzere birçok özel hedef vurduklarını açıkladı.

ABD açıklamasında, hava saldırılarının IŞİD'in Libya'yı güvenli bölge olarak kullanmasının önüne geçeceğini de ifade etti.

Hava saldırılarının Başkan Obama'nın onayının ardından gerçekleştiği de belirtildi.

Batılı yetkililer, IŞİD'in Libya'daki gücünün 6 bin kadar militandan oluştuğunu ve bu sayının hükümetin saldırıları üzerine gerileme gösterdiğini de ifade etti.