Kulis: AKP kampında Şaban Dişli'nin istifası istendi

AKP'nin Afyonkarahisar'daki kampında bazı milletvekillerinin darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’yi kastederek "Siyasi etik gereği bir arkadaşımızın istifa etmesi gerekir” dediği iddia edildi. Yanıt vermek isteyen Dişli'yi Başbakan Binali Yıldırım'ın engellediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Milletvekilleri Başbakan Binali Yıldırım’a “Nasıl bir başkanlık; yarı mı, partili cumhurbaşkanlığı mı” sorusunu yöneltti. Yıldırım yanıt olarak “AKP yaparsa tam yapar, hiçbir işi yarım yapmaz” diyerek hedefleriyle ilgili sinyal verdi.

Bazı milletvekilleri, AKP içindeki 'FETÖ' temizliğiyle ilgili eleştirilerini gündeme getirirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’yi kastederek “Siyasi etik gereği bir arkadaşımızın istifa etmesi gerekir” dedi. Dişli’nin yanıt vermek istediği, ancak konunun büyümemesi için Yıldırım’ın engel olduğu öğrenildi.

AKP’nin Afyon kampının son gününde başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği ile ilgili olarak Mustafa Şentop, Burhan Kuzu ve Abdülhamit Gül sunum yaptı. Bazı milletvekillerinin partinin tam başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı seçeneklerinden hangisini gündeme getireceğini sormaları üzerine Başbakan Binali Yıldırım, tam başkanlık sistemine işaret ederek “AK Parti yaparsa tam yapar, hiçbir işi yarım yapmaz” dedi.

Yıldırım, bugün ve yarın Bakanlar Kurulu ve grup toplantısının yapılmayacağını, iki gün boyunca anayasa değişikliği metni üzerinde çalışacaklarını söyledi. Yıldırım ve milletvekillerinin genel istişare yaptığı ikinci oturumda ise bir milletvekili, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dişli’yi kastederek “Bir arkadaşımızdan fedekârlık bekliyoruz. Suçlamıyoruz, yargılamıyoruz ama fedakarlık bekliyoruz. Suçun şahsiliği ayrı bir şeydir, bu ceza yasasının konusudur. Ama siyasi etik gereği istifa etmelidir” dedi. Bunun üzerine Dişli’nin konuşmak istediği, ancak Yıldırım’ın tartışmanın büyümemesi için Dişli’nin konuşmasına izin vermediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ByLock’la ilgili sorular karşısında, bu sistemin yanlışlıkla yüklenmesinin söz konusu olmadığını anlattı. Yıldırım ise kapalı bölümde, “Bir GSM operatörü IP’leri üzerinde oynandığını ve ByLock kullanmıyorsa bile kullanmış gibi görüldüğünü tespit ettik. Ancak bu da on binde bir. Tespit edildi. Düzeltilecek” dedi.

"2004’te sadece bir cemaatti!"

Başbakan Binali Yıldırım, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün 2004 yılındaki MGK kararına atıf yaptı ve FETÖ konusunda hükümeti uyardıkları yönündeki açıklamasına tepki göstererek, cemaatin o zaman bir terör örgütü olmadığını söyledi. HDP’nin sabırları taşma noktasına getirdiğini kaydeden Yıldırım, “Yargı ne yapacağını biliyor, gerekli adımları atıyor” dedi. Yıldırım, AKP içinde ByLock kullanan bakan ya da milletvekili olmadığını söyledi.