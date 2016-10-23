Başbakan: Yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalar tamam, Meclis'e gidiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle birlikte TBMM'ye getirmelidir. Vekiller vicdanlarıyla oy kullanacaklardır. Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367'yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330'un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır" çıkışıyla yeniden gündeme gelen "Başkanlık sistemi" tartışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin çalışmaların tamamlandığını bildiren Yıldırım, "Konuyu hem mecliste hem de kamuoyu nezdinde yeterince tartıştık, gerekli istişareleri yaptık. Bundan sonra teklifimizi en kısa zamanda meclise getirmek, yüce meclisin iradesine teslim etmektir. Yüce meclis anayasa değişikliği teklifimizi görecek ve öyle umuyorum ki bu teklif millete gidecektir" diye konuştu.

Başbakan'ın partisinin 25'inci istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında yaptığı açıklamaların ilgili bölümü şöyle:

"Önümüzdeki dönemde pek çok kritik adımların atılması gerekiyor. Bu değerli kadronun, bu tarihi görevlerin hakkından geleceğinden hiç şüphem yoktur. İnşallah sistemde tıkanıkları açarak demokrasiyi gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz. Hem yeni anayasa hem başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Konuyu hem mecliste hem de kamuoyu nezdinde yeterince tartıştık, gerekli istişareleri yaptık. Bundan sonra teklifimizi en kısa zamanda meclise getirmek, yüce meclisin iradesine teslim etmektir. Yüce meclis anayasa değişikliği teklifimizi görecek ve öyle umuyorum ki bu teklif millete gidecektir"

"İnanıyorum ki gazi meclis bu tarihi sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirecek ve bu tıkanıklığı da halkın çözmesinin önündeki engeli kaldıracaktır. Milletten korkmayalım, millet her şeyin en iyisini yapar. Yaşadığımız her krizi nasıl en güzel şekilde meclis çözdüyse bunu da çözecektir"

"Türkiye, birçok tehditle karşı karşıyadır. Sınırlarımız ötesinde yaşanan istikrarsızlıklar, ülkemiz içerisinde amansız bir şekilde terör mücadelelerimiz... Bütün bunlar bizim önümüzde varken bir de kendi içimizde sistemle ilgili tartışmayı sürdürürsek o zaman ülkeyi geleceğe hazırlamakta zaman kaybı yaşarız"