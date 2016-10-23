Başbakan'dan AB çıkışı: Kafanız karışmış; verdiğiniz sözü amasız fakatsız yerine getirin

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili "kafasının karışık" olduğu görüşünü savunarak "Avrupa Birliği, İngiltere'nin çıkma kararının ardında geleceği için vizyonunu gözden geçirmelidir. Türkiye'ye verdikleri sözü amasız fakatsız yerine getirmeleri gerekmektedir" dedi.

Afyonkarahisar'daki partisinin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışın konuşan AKP Genel Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Bundan sonra daha çok Türkiye'nin 2023, 2035 ve 2053 hedeflerine zaman ayıracağız ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için daha güçlü ekonomi, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ön gören projeleri, kararları birer birer hayata geçireceğiz. Hedefimiz, iddiamız Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımaktır. Türkiye mutlaka üst-orta gelir grubundan üst gelir gruba çıkacak, adımları, atılımları yapacaktır. Orta vadeli programımızda büyüme oranını yüzde 5'e çıkardık. Biz bunu başarırız ancak irademiz dışında gelişen şartlar dışında kaynağımız var. Petrolümüz, doğalgazımız olmayabilir ancak vatanını, milletini seven, dimdik ayakta duran asil milletimiz var. Bu milletle her yola gidilir. Bu milletle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz.

"AB'nin kafası karışık"

"Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği meselesinde kafamızda zerre kadar karışıklık yok. Kafa karışıklığı bizde değil Avrupa Birliği'nin kendisindedir. Avrupa Birliği, İngiltere'nin çıkma kararının ardında geleceği için vizyonunu gözden geçirmelidir. Türkiye'ye verdikleri sözü amasız fakatsız yerine getirmeleri gerekmektedir.

"Vize anlaşmasının artık daha bekletilmeden hayata geçirilmesini bu millet beklemektedir. Biz ahdimize vefa göstermeye devam edeceğiz, karşılığını görmediğimizde ne lazımsa gereğini yaparız. AKP olarak bu konuda netiz, herhangi bir kafa karışıklığımız söz konusu değildir. Türkiye'nin geleceğini inşa etmekte, Türkiye'yi büyütme ve kalkındırmada kararlılığımız tamdır. Hiçbir zaman milletimize yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermedik, söz verdiğimiz her şeyi de yaptık."

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