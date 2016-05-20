Kulis: 25 CHP'li dokunulmazlık oylamasında 'evet' dedi

Odağında HDP’li milletvekillerinin olduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunun ilk maddesinde referandum için kritik eşik olan 367 aşıldı, 373 milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedi. İkinci tur birinci maddde oylamasında 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıktı.

T24’ün edindiği bilgilere göre, 373 evet oyunun 25'i CHP'li vekillerden geldi. 133 milletvekili olan CHP 12 üyeli CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda görev yapan 11 milletvekilinin tamamı ve CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır’ın evet oyu kullandığı kulislerde yer alan bilgiler arasında.

CHP’nin MYK’sında görev yapan bir diğer üye Yasemin Öney Cankurtaran ise, milletvekili olmadığı için oy kullanmadı. Oylamada CHP’nin evet diyeceğini açıklayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da evet oyu kullandığı düşünüldüğünde, evet diyen 25 CHP’liden 13’ü belirlendi.

1. madde ne içeriyor?

Birinci madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren idari mercilerden, başsavcılıklardan ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına intikal ettirilerek, dokunulmazlığın kaldırılması talep edilen dosyalardan başlamak üzere, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da bulunan tüm dokunulmazlık dosyaları ile İçtüzük'te öngörülen usul uygulanmaksızın ve herhangi bir ayırım yapılmaksızın bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasını içeriyor.

2. madde ne içeriyor?

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.

667 fezleke var

Meclis'te 667 dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. En fazla dosya ise 405 ile HDP'ye ait. HDP'yi, 192 dosya ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 46 dosya ile AKP ve 20 dosya ile MHP takip ediyor. Bağımsız Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da 5 dosyası bulunuyor. Hakkında dosya düzenlenen toplam 138 milletvekili bulunuyor.