Erdoğan: Dokunulmazlık oylamasında 367 aşılmazsa millete gideriz, gereken cevap verilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dokunulmazlıklarla ilgili Meclis'teki ikinci tur oylamalara ilişkin olarak, "Dokunulmazlıklarla ilgili oylama inşallah hayırlısıyla neticelenir. Böylece eğer 367 aşılmazsa 330-367 arasında bir netice çıkarsa o zaman bu işin asıl sahibi olan millete gidilecek. Benim aziz milletim de gereken cevabı verecektir" dedi.

Memleketi Rize'deki 2 günlük programı için bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla Ankara'dan Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Havalimanı'nda Rize'ye hareketi öncesinde otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yaptı. Beraberinde bakanlar Veysel Eroğlu ve Süleyman Soylu ile birlikte otobüsün üzerinden havalimanına kendisini karşılamaya gelen kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Kardeşlerim, bildiğiniz gibi bugün Rize'de sanayici, tüccar, iş adamlarımızın ödül töreni var. Bir diğer taraftan yine yüksek yargı organı mensuplarımız ile birlikte Rize seyahati yapalım dedik. Onlarla birlikte Rize'de olacağız. Bu vesileyle de sizlerin toplandığınızı duyunca selamlamadan geçemezdim. Yıllar yılı bir şey söyledik. Bildiğiniz gibi sizlerin bu ilgi alakası sorumluluğumuzu arttırıyor. İnşallah yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu millet yeniden bir tarih yazıyor. Bu tarih yazmaya devam edeceğiz. Dünyada modern ülkeler arasında yerimizi alacağız. G-20 ülkeleri arasındayız, biz bunlara doymuyoruz. Ama ilk 10 içerisindeki yerimizi alacağız, bunu sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Onun için heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Onurumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu onur bu milletin onurudur" dedi.

Dokunulmazlıklarla bugün TBMM'de yapılacak oylamaya dikkat çeken Erdoğan "Bugün biliyorsunuz dokunulmazlıklarla ilgili parlamentoda bir oylama var" diyen Erdoğan, "Hainleri meclisten çıkarın" sesleri üzerine "İnşallah diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Dokunulmazlıklarla ilgili oylama inşallah hayırlısıyla neticelenir. Böylece eğer 367 aşılmazsa 330-367 arasında bir netice çıkarsa o zaman bu işin asıl sahibi olan millete gidilecek. Benim aziz milletim de gereken cevabı verecektir."

"Orada ne yapıyorsun?"

Erdoğan, tek, bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet vurgusunda bulunduktan sonra paralel devlet yapılanmasına vurgu yaparak "Bizim tek devletimiz var. bunun dışında bir devlet; neymiş o paralel devlet, asla. Ne bu böyle. Ne işin var senin Pensilvanya'da. Neymiş, hocaymış, Hoca geç mihraba, mihrapta çalış ya. Orada ne yapıyorsun ? bir kısmı kaçtı, Türkiye'nin dışında. Ne demiştik; Trabzon'da bir konuşmada 'inlerine gireceğiz' demiştik. Kaçan kaçıyor yakalananlar da cezaevinde. Ama hala devam ediyor, daha bitmedi. Daha çok işimiz var. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Niye bunlar öyle cins ki paralel yapı şuanda bölücü terör örgütü ile omuz omuza. Bir bakıyorsun CHP ile omuz omuza. Nereden tutturuyorsa oradan gidiyor, dürüst değil" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle Rize'ye hareket etti.