Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine "Tatbikatta başarılı olun, bütünleme sınavından geçin" denmiş

Kuleli Askeri Lisesi’nde 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflarda okuyan 62 askeri öğrenci, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı. Öğrencilerin kokteyl var diye okula çağrıldıkları, tatbikat adı altında ise öğrencilere boş şarjörlü G3’ler verildiği ve başarılı olursalar bütünleme sınavından geçecekleri sözünün verildiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturmasında Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen 62 askeri öğrencinin sorgusu sona erdi. Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 62 öğrencinin sorgu esnasında suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

Savunmalarında benzer ifadeler kullanan öğrencilerin sorguda, 15 Temmuz 2016 tarihinde okulda yalnızca bütünleme sınavı olan öğrencilerin bulunduğunu, diğer öğrencilerin ise velilerinin aranarak, “Okulda saat 15.00’te kokteyl olacak. Sizin çocuğunuzun da katılmasını uygun bulduk” dendiğini söyledikleri öğrenildi.

Bu çağrı üzerine öğrencilerin saat 15.00’de okulda oldukları ancak kokteylin önce 18.00’e daha sonra 21.00’e ertelendiğinin duyurulduğu aktarıldı. Saat 20.30 sıralarında bütün öğrencilere kamuflajlarınızı giyin tatbikat olacak şeklinde duyuru yapıldığı, aralarında daha önce hiç silah tutmamış olanların da bulunduğu öğrencilere boş şarjörlü G3 silahı dağıtıldığı ifade edildi. Hatta bazı öğrencilere, tatbikatta başarılı olurlarsa bütünleme sınavından geçecekleri sözü verildi.

11. sınıflar okulu korumakla görevlendirildi

Tam teçhizatlı olarak hazırlanan öğrencilerin bir kısmı Küçüksu’ya bir kısmı ise Beykoz’a gönderilirken, 11’inci sınıf öğrencilerinin okulu korumakla görevlendirildikleri aktarıldı. Halkın okul önünde toplanması üzerine komutanları öğrencileri geri çektiği, kalabalığın dağılması için yarbay ve askerlerin havaya ateş ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı televizyona çıkınca darbe girişimini öğrendiler

Olayların büyümesi üzerine öğrencilerin okula geri sokulduğu, öğrencilerin darbe girişimi olduğunu Cumhurbaşkanının bir televizyon kanalına yaptığı görüntülü bağlantısını izledikten sona öğrendikleri belirtildi. Komutanların televizyonu kapatarak öğrencilere yatmalarının, sabah da erken kalkmalarının emredildiği ifade edildi.

Eve gitmek için okuldan çıktılar, gözaltına alındılar

Ertesi sabah uyanan öğrencilere evlerine gitmeleri yalnızca bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin okulda kalmaları duyurulduğu ifade edildi. Evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler, Kuleli Askeri Lisesi’nin 200 metre ilerisinde diğer öğrenciler ise okulun içinde gözaltına alındıkları belirtildi.

Adli kontrol hükümlerinin hiçbiri yeterli bulunmadı

Nöbetçi hakimlik 62 öğrencinin tamamını, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Anayasal düzen ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklandı. Kararda, şüphelilerin serbest kalmalarının, suçun hiçbir karanlık nokta kalmadan tüm unsurlarıyla ortaya konulması suretiyle aydınlatılması ve böylece şüpheliler hakkında açılması muhtemel kamu davasının selametle sonuçlandırılması bakımından sakıncalı olacağı ifade edildi. Adli kontrol hükümlerinin hiçbirinin bu sakıncaları giderme ve ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları bertaraf edebilme niteliğine sahip olmadığı kaydedildi.

Delilleri karartıp tekrar eylemlere başlayabilmeleri şüphesi

Kararda, 'FETÖ' üyeliği ile suçlanan şüpheli ve sanıkların kaçtıkları hatırlatılarak, “Soruşturmaya konu olaylarla ilgili olarak şikayetçi ve mağdurların tam olarak tespit edilerek, henüz şüpheliler hakkındaki şikayet ve beyanların alınamamış olması, delil toplama işlemlerinin halen devam etmesi nedeniyle delilleri karartacakları gibi, soruşturmaya konu eylemleri yeniden gerçekleştirebilecekleri yolunda hakimliğimizde kuvvetli şüphe uyandırmıştır” dendi.

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 62 askeri lise öğrencisi tutuklama kararının ardından cezaevlerine gönderildi.