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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kuleli Askeri Lisesi'nin 62 öğrencisi tutuklandı!

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen öğrenciler darbe girişimine ilişkin suçlamaları reddetti

20 Temmuz 2016 23:28

Kuleli Askeri Lisesi'nde 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflarda okuyan 62 askeri öğrenci, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı. Öğrencilerin kokteyl var diye okula çağrıldıkları, tatbikat adı altında ise öğrencilere boş şarjörlü G3'ler verildiği ve başarılı olursalar bütünleme sınavından geçecekleri sözünün verildiği öne sürüldü.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturmasında Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen 62 askeri öğrencinin sorgusu sona erdi. Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 62 öğrencinin sorgu esnasında suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

Savunmalarında benzer ifadeler kullanan öğrencilerin sorguda, 15 Temmuz 2016 tarihinde okulda yalnızca bütünleme sınavı olan öğrencilerin bulunduğunu, diğer öğrencilerin ise velilerinin aranarak, "Okulda saat 15.00'te kokteyl olacak. Sizin çocuğunuzun da katılmasını uygun bulduk" denildiğini söyledikleri öğrenildi.

Bu çağrı üzerine öğrencilerin saat 15.00'de okulda oldukları ancak kokteylin önce 18.00'e daha sonra 21.00'e ertelendiğinin duyurulduğu aktarıldı. Saat 20.30 sıralarında bütün öğrencilere kamuflajlarınızı giyin tatbikat olacak şeklinde duyuru yapıldığı, aralarında daha önce hiç silah tutmamış olanların da bulunduğu öğrencilere boş şarjörlü G3 silahı dağıtıldığı ifade edildi. Hatta bazı öğrencilere, tatbikatta başarılı olurlarsa bütünleme sınavından geçecekleri sözü verildi.

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