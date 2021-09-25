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Kübra Par: Fahrettin Koca bebeklere yanlış aşı iddiasına dair konuşmalı

“Tek bir anne-baba bile şüpheye düşüp bebeğine aşı yaptırmazsa vebali ağır olur”

25 Eylül 2021 12:06

HaberTürk yazarı Kübra Par, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bir aylık bebeğe yanlışlıkla Koronavirüs aşısı yapıldığı” iddiasına ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı açıklama yapmaya çağırdı.

Prof. Dr. Kurugöl’ün yaşanan olayı önce yaygın bir durum gibi anlattığını belirterek, “reklam yapmakla” eleştiren Par, “Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ama kesinlikle yetmez. Bakan Fahrettin Koca’nın bir an önce kameralar karşısına geçerek ailelere güven verecek net bir açıklama yapması, aşı uygulamalarında nasıl bir denetim mekanizması uygulandığını anlatması lazım” ifadelerini kullandı.

“Tek bir anne-baba bile şüpheye düşüp bebeğine aşı yaptırmazsa vebali ağır olur” diye uyaran Par, “Bu arada Covid aşısı olmayanların hastanelerde aşı yapılmış gibi gösterildiğine dair de haberler dolaşıyor. Bu konuda nasıl bir denetim var, bunun da aydınlatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı” iddiası tartışma yaratmıştı. Kurugöl söz konusu durumu yaşayan bir bebek olduğunu, ilk aşıları yapılırken karışıklık yalandığını, ardından İl Sağlık Müdürlü tarafından bebeğin kendilerine yönlendirildiğini anlatmıştı. Yanlış aşı vurulan bebeğin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Prof. Kurugöl, “Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” demişti.

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