Kübra Par: Fahrettin Koca bebeklere yanlış aşı iddiasına dair konuşmalı

HaberTürk yazarı Kübra Par, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bir aylık bebeğe yanlışlıkla Koronavirüs aşısı yapıldığı” iddiasına ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı açıklama yapmaya çağırdı.

Prof. Dr. Kurugöl’ün yaşanan olayı önce yaygın bir durum gibi anlattığını belirterek, “reklam yapmakla” eleştiren Par, “Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ama kesinlikle yetmez. Bakan Fahrettin Koca’nın bir an önce kameralar karşısına geçerek ailelere güven verecek net bir açıklama yapması, aşı uygulamalarında nasıl bir denetim mekanizması uygulandığını anlatması lazım” ifadelerini kullandı.

“Tek bir anne-baba bile şüpheye düşüp bebeğine aşı yaptırmazsa vebali ağır olur” diye uyaran Par, “Bu arada Covid aşısı olmayanların hastanelerde aşı yapılmış gibi gösterildiğine dair de haberler dolaşıyor. Bu konuda nasıl bir denetim var, bunun da aydınlatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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