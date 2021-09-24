Uzmanlardan, "bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı" iddiasına: Talihsiz bir açıklama; teknik olarak böyle bir hata yapılması zor

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı” iddiası tartışma yarattı. Yanlış anlaşıldığını, üç ay önce yalnızca 1 aylık tek bir bebeğin bunu yaşadığını söyleyen Prof. Kurugöl’ün, "Bir çocuğa tek doz yapılsa bile antikor oluştuğunu gördük. Bunları da yayımlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde” ifadesi kafaları karıştırdı. Uzmanlar ise “Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor” diyor.

“Bu tür açıklamaları kamuoyunda detaylandırmadan, herhangi bir makaleye dayandırmadan yaparsak insanlarda güvensizlik yaratırız” diyen uzmanlar, “Talihsiz bir açıklama ve üzücü” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, konuya ilişkin olarak uzmanlar şu görüşlerini açıkladı:

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı: Konuyla ilgili hukuk büromuz kapsamlı bir inceleme başlattı. 100 milyonu aşan bir aşılama yapıldı. Aşılama hizmetleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Aşılar barkod onayı ve mesaj sistemi ile yapılıyor, bir güvenlik zinciri var. Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor. Süreci takip edeceğiz. Genelleme yapmak doğru değil.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen: Bu tür açıklamalar yapılırken azami dikkat etmek lazım. Biz aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanları olarak özellikle aşı konusunda azami dikkat gösteriyoruz. Pandemi döneminde aşılamayı sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer: Münferit bir olay, kolay kolay çocukluk çağı aşıları ile bu aşı karışmaz. Ülkemizde aşılardaki soğuk zincir son dikkatle izlenir, takip edilir. Bu tür açıklamaları kamuoyunda detaylandırmadan, herhangi bir makaleye dayandırmadan yaparsak insanlarda güvensizlik yaratırız. Böyle bir olayda adli süreç tamamlanmadan açıklamalar yapmak son derece yanlıştır.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Çok talihsiz bir açıklama. Kimse kimseye yanlışlıkla aşıları karıştırıp yapamaz. Aşı kendi içinde bir uygulama hatasına düşebilir, yanlış yere yarım doz verilebilir ama bunun dışında farklı aşılar birbiri yerine yapılamaz.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Talihsiz bir açıklama ve üzücü. Bir vaka olabilir tabii ki ama aşılar güvenlik aşamalarından geçilerek yapılıyor, barkodlar okutuluyor, daha sonra kaydı yapılıyor, ondan sonra yapılan bir işlem böyle bir karışıklık olma ihtimali son derece düşük.