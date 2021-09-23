“1 aylık bir bebeğe yanlışlıkla Koronavirüs aşısı yapıldığını” söyleyen Prof. Zafer Kurugöl’den yeni açıklama

Yanlışlıkla 1 aylık bir bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Zafer Kurugöl, açıklaması sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi’ne yönelik gelen eleştirilere ve aşı karşıtlarına isyan etti. “Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek gerçekten vicdansızlık” diyen Prof. Kurugöl, “Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” dedi.

"Bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır" diyen Prof. Kurugöl, bebeğin sağlık durumuna ilişkin olarak da şu bilgileri aktardı:

"Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir."

NTV canlı yayınında konuşan Prof. Zafer Kurugöl şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu söyleyeyim yaşamını çocukların sağlığına adamış bir hekim olarak bu ülkede de dünyada da ne Covid’den ne de aşıyla korunabilen hastalıklardan hiçbirinden bir çocuğun ölmemesini isteyen bir hekim olarak konuşuyorum. Benim gibi düşünen milyonlarca hekim adına bir yerde konuşuyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde çok önemli bir pandemi yaşıyoruz. Ve bu pandemiyi önlemenin en güçlü yolu aşı yapmak. Milyonlarca kişiye aşı yapılıyor dünyada. Türkiye’de aşılamada çok önemli bir yere gelmiş bir ülkedir. 105 milyon dozu geçti sanırım doz sayısı. Böyle bir ülkede olan bir olayla ilgili konuşacağız. Bir kere birincisi bu bir çalışma değildir. Sosyal medyada söylenildiği gibi bir Hitler doktoru gibi ya da ilaç aşı firmalarından para almış, hiçbiriyle ilişkin yoktur. Tamamen toplumu bilgilendirmek adına yapılmış bir açıklamadır. Üstüne üstelik bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda yapıldığı gün de ki bu olay 3 ay önce olmuş bir olay, işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır.

Bir aylık çocuktan bahsediyoruz. Karışıklıkta olan bir olay. Bu bebeği hem adli kurum biliyor hem Sağlık Müdürlüğü biliyor. Zaten sağlık müdürlüğü bize gönderdi. Saklanan bir şey yok. Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Bugün de geldi gayet sevimli, ailenin de konuşmaya izni vardı. Tamamen sağlıklı hiçbir olumsuzluk olmayan diğer aşılarını da yapmaya devam eden çok bilinçli bir ailenin çocuğudur. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir.

Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek gerçekten vicdansızlık.”