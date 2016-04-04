Kremlin'den 'Panama Belgeleri' açıklaması: Sızdıranlar gazeteci değil, CIA ajanı; somut bir veri yok

Kremlin Sözcüsü Dimitri Dimitri Peskov, Panama Belgeleri üzerinde çalışan araştırmacı gazetecilerin eski ABD'li yetkililer ve CIA ajanları olduğunu öne sürdü. Peskov, "Bu Putinofobi öyle bir noktaya vardı ki, doğrusu, Rusya hakkında, Rusya'nın herhangi bir eylemi ya da başarısı hakkında iyi bir şey söylemek tabu haline geldi. Söyleyecek kötü bir şey bulamyınca uydurmak zorunda kaldılar." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sızdırılan belgelerin Rusya Devlet Başkanı Putin'i hedef aldığını savunan Peskov şöyle konuştu:

Biz bu sözde gazeteciler topluluğunu biliyoruz. Gerçek meslekleri gazetecilik olmayan birçok gazeteci var: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan birçok yetili, CIA ve başkaca gizli servislerden ajanlar... Ana hedef; Vladimir Putin, Rusya, ülkemiz, istikrarımız ve gelecek seçimler. Belgelerde Putin ve Rusya ile ilgili somut bir veri yok. Bu Putinofobi öyle bir noktaya vardı ki, doğrusu, Rusya hakkında, Rusya'nın herhangi bir eylemi ya da başarısı hakkında iyi bir şey söylemek tabu haline geldi. Kötü şey söylemek bir zorunluluk, bir çok kötü şey... Söyleyecek kötü bir şey bulamayınca uydurmak zorunda kaldılar."

Dünyanın gizliliğe en önem veren hukuk firmalarından biri olan Panamalı Mossack Fonseca'ya ait olduğu öne sürülen 11 milyonu aşkın gizli belge sızdırılmıştı.



Belgelerde dünya liderleri ve ünlülerin vergi kaçırmak ve para aklamak için hangi yollara başvurduğuna ait kanıtlar olduğu iddia edildi. En dikkat çeken isim ise Rusya lideri Vladimir Putin.



Belgelerde, Putin’in yakın çevresinde bulunan isimlerin 2 milyar dolarlık bir hacmi yönettikleri görülüyor. Panama Papers’ta Putin’in yakın arkadaşı Sergey Roldugin’in adı öne çıkıyor.