Panama Belgeleri: Türkiye'den 101 şirket var, tam liste mayıs ayında açıklanacak!

Dünya sızdırılan 11.5 milyon gizli Panama Belgeleri'ni konuşuyor. Servis edilen belgelere göre offshore hesaplarla vergi kaçıranlar arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı var. Belgelerde Türkiye'den 101 şirketin de adı geçiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait 11.5 milyon belge “Panama kağıtları” adıyla altında Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesine servis edildi.

Off-shore finans şirketinin 1970`den günümüze yaptığı yatırımların sızması ile ülkelerinden vergi ve para kaçıranların listesi ortaya döküldü. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ (Center for Public Integrity) Panama belgelerinde yer alan kişi ve şirketlerin tam listesini mayıs ayının başında servis edeceğini duyurdu.

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilen belgelerin ilk kısmı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından, 80 ülkeden gazetecilerle paylaşıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın arkadaşlarından müzisyen viyolonselist Sergi Roldugin’in de bulunduğu çok sayıda ismin, offshore hesaplar üzerinden vergi kaçırdığı iddia edildi.

Dokümanlara göre, offshore hesaplarla vergi kaçıranlar arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı olduğu iddia edildi.

Panama belgeleri, Wikileaks'da ortaya çıkan belgelerin bin beşyüz katı.

Belgelerde siyasilerden sanatçılara, iş adamlarından futbol yıldızlarına kadar çok ünlü isimlerin geçiyor. Panama belgelerinde ilk bilgilere göre altısı halen görevde 12 hükümet ve devlet başkanının ismi var.

İlk adı ifşa olanlar adı geçenler Rusya Devlet Başkanı Putin, İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson, İngiltere Başbakanı, Pakistan'da Navaz Şerif, Suriye'den Esad, Azarbeycan'dan Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Suudi Arabistan Kralı.

Türkiye'den 101 şirket

Panamaleaks'te yayınlanan kayıtlarda Türkiye'den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı iddia edildi. Ayrıca Irish Times'da yer alan bilgilere göre deTürkiye'den 101 şirket ve 10 belgenin 'Panama Papers'ta bulunduğu görülüyor.

"İzlanda Başbakanı istifa edecek"

Panama kayıtlarının sızmasının ardından İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson'ın istifa edeceği öne sürüldü.

Messi'de listede

Panama belgelerine göre Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi ile babası, Mega Star Enterprises isimli offshore firmanın sahipleri. Ayrıca Panama'dan sızan belgeler arasında Michel Platini, Uruguay, İngiltere, Sırbistan, Hollanda, İsveç ve Türkiye'de forma giyen futbolcularla ilgili offshore hesapların da olduğu ortaya çıktı

Sinema oyuncusu Jackie Chan da yolu Panama belgelerinden geçenler arasında.

Salı gününden başlayarak Fransız televizyon kanallarında belgelerin içeriğine dair ayrıntılı belgesel programlar ekrana geleceği bildirildi.

Önce Putin gündeme geldi

Panama menşeli bir hukuk firması olan Mossack Fonseca’ya ait 11 milyon sayfadan oluşan kayıtlar “Panama Belgeleri” başlığı ile basına sızdırıldı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Mossack Fonseca, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın arkadaşlarından ve kızının vaftiz babası olan müzisyen viyolonselist Sergi Roldugin dahil 72 ülkenin eski liderlerinin ve şu anki başkanlarının da bulunduğu müşterilerinin para aklamasına ve vergi kaçırmasına yardımcı oluyor.

Servis edilen belgelerde Putin’in yakın çevresinin inanılmaz seviyede varlıklı hale geldiği belirtilirken, Putin’in bu dosyaların hiçbirinde isminin geçmedi de ifade edildi ve Putin’in ailesinin de bahsedilen paradan yararlandığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2.6 terabayt boyunta olduğu iddia edilen belgelerin ilk kısmını inceleyen Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’in yöneticisi Gerard Ryle, belgelerin Mosscak Fonseca’nın geçtiğimiz 40 yıl boyunca yaptığı işlemleri gün gün gösterdiğini belirtiyor. Ryle, bu sızıntının offshore sektörüne vurulan şimdiye kadarki en büyük darbe olduğunun altını çiziyor.

Ayrıca iddialara göre belgelerde yaklaşık 210 bin şirket hakkında bilgi veriliyor.

Sızan belgelerde birçok eski liderin yanısıra İzlanda, Pakistan başbakanları ile Ukrayna Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı'nın ve bazı bakanların isminin olduğu belirtiliyor.

Panama belgeleri önce bir Alman gazetesiyle, ardından 78 ülkeden 107 ayrımedya kuruluşuyla paylaşıldı. Ancak sızdıranın kim olduğu henüz bilinmiyor.

Panama Papers nedir?

Panama merkezli Mossack Fonseca’ya ait 40 yıllık özel belge ve dokümanların internete sızmasıyla birlikte, offshore hesaplarda paralarını saklayan siyasi liderler, sanatçılar ve birçok ünlü isim deşifre oldu. Ortaya çıkan ve ünlü liderlerin hesaplarını deşifre eden bu belgelere Panama Papers (Panama belgeleri) adı verildi.