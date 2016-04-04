Panama Belgeleri depremi İzlanda'yı da vurdu; Başbakan'ın istifası isteniyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeciler Konsorsiyumu (ICIJ) Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara ve belgere ulaşarak belgeleri tüm dünya kamuoyuna ifşa etmesiyle, bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesapların detayları ortaya çıkarıldı.

Belgelerde adı geçen bir diğer ülke lideri de İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson. Mossack Fonseca belgelerinde Başbakan Gunnlaugsson'un ülkesi finansal krizdeyken, kamu fonlarıyla kurtarılan bankalara özel bir alaka gösterdiği görülüyor.

Belgelerde, Gunnlaugsson'un bir offshore şirket aracılığıyla sorunlu İzlanda bankalarına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı ve bu yatırımları kamuoyuyla paylaşmadığı anlaşılıyor.

2009'da Başbakanlık görevini devralan Gunnlaugsson'un, bankalara yatırım yapan Wintris şirketindeki paylarını beyan etmediği, şirketteki yüzde 50 hissesini, Başbakan olduktan 8 ay sonra eşine devrettiği görülüyor.

Hisselerin devri ise, hisse başı 1 dolar bedel üzerinden gerçekleşmiş.

İzlanda'da Gunnlaugsson'un hemen istifa etmesi gerektiği yönünde baskılar artarken, Başbakan yasa dışı bir iş yapmadığını ve eşinin de hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar sağlamadığını ifade ediyor.

İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamalarda İzlanda ekonomisinin mevcut durumunun AB’ye göre daha iyi bir seviyede seyrettiğini ve İzlanda’nın yakın zamanda AB’ye üyelik başvurusunda bulunmayacağını ifade etmiştir.