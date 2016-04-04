Lionel Messi de Panama Belgeleri'nde!

Dünyanın gizliliğe en önem veren hukuk firmalarından biri olana Panamalı Moses Fonseca'ya ait olduğu öne sürülen 11 milyon gizli belge sızdırıldı. Bu bilgilerin arasında Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin de içinde bulunduğu sporcuların Panama'da şirketleri oldukları ortaya çıktı.

Alman Süddeutsche Zeitung (SZ)’a bir yıl önce verildiği açıklanan, 2.6 terabayt büyüklüğündeki 11.5 milyon belge içinde sızdırılan belgelerde, 12 devlet lideri 143 politikacının adı geçiyor. SZ, belgelerin politikacılarla birlikte, uyuşturucu kaçakçıları, sanatçılar, FIFA yetkilileri ve sporcuların da bu bilinmeyen dünyadaki ilişkilerine bakış fırsatı sunduğunu söyledi.

Wikileaks’ten büyük

Bu haliyle Panama Papers, 2010’deki ABD diplomatik yazışmalarının yayınlandığı Wikileaks’ten ve 2013’te Edward Snowden’in ABD istihbarat belgelerini ifşa etmesinden daha büyük.

Türkiye'den de futbolcu müşterileri var

210 bin kadar şirket veya müşterinin yer aldığı belgelerde, Türkiye’den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı belirtiliyor. Ancak bu isimler henüz ifşa edilmiş değil. Panama'da sızan belgeler arasında Mossack Fonseca Hukuk Bürosu'nun müşterileri arasında Brezilya, Uruguay, İngiltere, Sırbistan, Hollanda, İsveç ve Türkiye'den pek çok futbolcunun müşterisi olduğu iddia edildi.

Messi'in şirketi Mega Star Enterprises

Vergi kaçırdıkları mahkemece ispat edilen ve para cezası alan Lionel Messi ile babası Jorge Messi'nin de Panamalar'da Mega Star Enterprises ismiyle bir offshore şirketini 2013'te kurdukları ve o dönemden bu yana aktif olarak şirketi kullandıkları belirtildi.

Platini de var

FIFA tarafından futbol aktivitelerinden men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin de Panama'da 2007 yılında bir offshore şirketi kurduğu ve o günden bu yana sık sık hesabının mali hareketleri olduğu belirtildi. Michel Platini, FIFA'dan 2011 yılında aldığı 2 milyon dolarlık kuşku çeken ücret nedeniyle ceza almıştı.

Ayrıca, Premier Lig'de Leicester forması giyen Leonardo Ulloa ile birlikte eski Manchester United ve Real Madrid oyuncusu Gabriel Ivan Heinze'nin de Panamalar'da offshore şirketi olduğu yazıldı.