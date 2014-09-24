Kredi kartı sayısında son bir yılda 600 bin artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartı sayısı son bir yıllık dönemde 600 bin artışla 57.1 milyona ulaştı. BKM, kartlı ödeme sistemlerine ait Ağustos 2014 verilerini yayımladı.

Buna göre, 2013 Ağustos - 2014 Ağustos dönemini kapsayan son bir yıllık dönemde toplam kart sayısı yüzde 4 artarak 153.2 milyondan 159.3 milyona yükseldi. Geçen yıl ağustos ayında 56.5 milyon kredi kartı bulunuyordu. Banka kartı sayısı ise aynı dönemde yüzde 6 artarak 96.6 milyondan 102.2 milyona yükseldi. Banka kartı sayısı son bir yıllık dönemde 5.6 milyon artış gösterdi. Bu yıl ağustos ayında kredi kartı ile yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 37.9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçen yıl ağustosta kredi kartı ile 32.5 milyar lira tutarında ödeme yapılmıştı. Banka kartları ile 2.7 milyar lira tutarında ödeme yapılırken toplam kartlı ödeme adedi içinde banka kartlarının payı yüzde 21 oldu. Bu oran geçen yıl ağustos ayında yüzde 18 düzeyindeydi. Taksitli ödemeler düştü. Taksitli kredi kartı ödemeleri ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 gerileyerek 8.3 milyar lira oldu. Geçen yıl ağustos ayında yüzde 28 olan taksitli ödemelerin payı bu yıl ağustos ayında yüzde 22 oldu. Buna karşın, taksitsiz ödemelerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 büyüme gerçekleşti. Kredi kartı ile taksitsiz 29.6 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartları ile yapılan 37.9 milyar liralık ödemenin yüzde 18’i ticari kredi kartları ile gerçekleşirken ticari kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 49 büyüme gösterdi.