Merkez Bankası, kredi kartı faizlerine müdahale etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayında yürürlüğe girecek 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne göre kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı ile aylık azami gecikme faiz oranını TL için 10 puan düşürüldü.

Resmi Gazete'nin 14 Eylül tarihli sayısında yer alan TCMB tebliğine göre, TL için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.12'den yüzde 2.02'ye; aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.62'den yüzde 2.52'ye indirildi.

Dolar ve euro için aylık azami akdi faiz ve azami gecikme faizi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, aylık azami nakdi faiz oranı dolar için yüzde 1.70 ve euro için yüzde 1.64; azami gecikme oranı ise dolar için yüzde 2.20, euro için 2.14 olarak uygulanmaya devam edecek.