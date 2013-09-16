T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası, kredi kartı faizlerine müdahale etti

Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı ile aylık azami gecikme faiz oranını TL için 10 puan düşürdü

16 Eylül 2013 15:25

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayında yürürlüğe girecek 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne göre kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı ile aylık azami gecikme faiz oranını TL için 10 puan düşürüldü.
Resmi Gazete'nin 14 Eylül tarihli sayısında yer alan TCMB tebliğine göre, TL için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.12'den yüzde 2.02'ye; aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.62'den yüzde 2.52'ye indirildi.
Dolar ve euro için aylık azami akdi faiz ve azami gecikme faizi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, aylık azami nakdi faiz oranı dolar için yüzde 1.70 ve euro için yüzde 1.64; azami gecikme oranı ise dolar için yüzde 2.20, euro için 2.14 olarak uygulanmaya devam edecek.

ETİKETLER

merkez bankasıkredi kartıfaizazamiazami akdi faiz oranıgecikme faizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24