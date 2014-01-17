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Ekonomi

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler giderek artıyor

Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Risk Mer­ke­zi, 2013 yı­lı Ka­sım ayıy­la il­gi­li 'ne­ga­tif ni­te­lik­li fer­di kre­di ve kre­di kar­tı­' sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı

17 Ocak 2014 15:04

2013 Kasım ayında kredi kartı borcunu 84 bin 566 kişi ödemedi. 2013’ün ilk 11 ayında ise bu rakam 587 bin kişiye ulaştı. Eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin ta­sar­ruf­la­rı ar­tır­ma ve bi­rey­sel borç­lu­lu­ğu azalt­ma ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da, BDDK’­nın kre­di kar­tı tak­sit ve bi­rey­sel kre­di sı­nır­la­ma­la­rı gün sa­yar­ken, bu ala­na ait son ve­ri­ler dik­kat çe­ki­yor. 

 

Fer­di kre­di azal­dı

 

Ka­sım 2013’te bir ön­ce­ki aya gö­re kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı yüz­de 3 ar­tış­la 84 bin 566 ki­şi ol­du. Fer­di kre­di bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı ise yüz­de 2,4 dü­şe­rek 54 bin 322 ki­şi de kal­dı. Yi­ne ka­sım ayın­da bu iki tür bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı da yüz­de 0,8’lik ar­tış­la 138 bin 888 ki­şi ol­du. 2013 yı­lı­nın ilk 11 ay­da ise fer­di kre­di bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı 433 bin 374, kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı 586 bin 811 ki­şi­ye ulaş­tı. Bu sa­yı­lar 2012 yı­lı­nın ta­ma­mın­da sı­ra­sıy­la 316 bin 79 ve 399 bin 665 ki­şiy­di. Ay­rı­ca geç­miş yıl­lar­da dik­ka­te alın­dı­ğın­da 1,6 mil­yo­nu kre­di kar­tı ol­mak üze­re 2,7 mil­yon­dan faz­la ki­şi fer­di kre­di ve kart bor­cu­nu öde­me­miş du­rum­da.

 

‘Tüketici’de mini artış

 

Merkez Bankası, “Haftalık Para ve Banka” istatistiklerinin 3-10 Ocak tarihli sonuçları açıkladı. Önceki haftaya göre tüketici kredileri yüzde 0,20 artarak 236,9 milyar lira, kredi kartı harcaması ise yüzde 0,92 azalarak 90,9 milyar lira oldu.

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