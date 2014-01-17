Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler giderek artıyor

2013 Kasım ayında kredi kartı borcunu 84 bin 566 kişi ödemedi. 2013’ün ilk 11 ayında ise bu rakam 587 bin kişiye ulaştı. Ekonomi yönetiminin tasarrufları artırma ve bireysel borçluluğu azaltma önlemleri kapsamında, BDDK’nın kredi kartı taksit ve bireysel kredi sınırlamaları gün sayarken, bu alana ait son veriler dikkat çekiyor.
Ferdi kredi azaldı
Kasım 2013’te bir önceki aya göre kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 3 artışla 84 bin 566 kişi oldu. Ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 2,4 düşerek 54 bin 322 kişi de kaldı. Yine kasım ayında bu iki tür borcunu ödemeyenlerin sayısı da yüzde 0,8’lik artışla 138 bin 888 kişi oldu. 2013 yılının ilk 11 ayda ise ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı 433 bin 374, kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 586 bin 811 kişiye ulaştı. Bu sayılar 2012 yılının tamamında sırasıyla 316 bin 79 ve 399 bin 665 kişiydi. Ayrıca geçmiş yıllarda dikkate alındığında 1,6 milyonu kredi kartı olmak üzere 2,7 milyondan fazla kişi ferdi kredi ve kart borcunu ödememiş durumda.
‘Tüketici’de mini artış
Merkez Bankası, “Haftalık Para ve Banka” istatistiklerinin 3-10 Ocak tarihli sonuçları açıkladı. Önceki haftaya göre tüketici kredileri yüzde 0,20 artarak 236,9 milyar lira, kredi kartı harcaması ise yüzde 0,92 azalarak 90,9 milyar lira oldu.