Kredi kartı ve ferdi kredi borçlularının sayısı 680 bini geçti

Kredi kartı ve ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı haziran ayı itibariyle 680 bin 168’e çıktı. Geçen yılın tamamında bu rakam 822 bin 87’ydi. Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı haziran sonu itibariyle 398 bin 310’a ulaştı. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, geçen yılın tamamında bu sayı 453 bin 656’ydı. Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı Mayısta 99 bin 478’ken, haziran ayında 120 bin 515’e çıktı.

Bankalar Birliği açıkladı

Bankalar Birliği’ne devredilen Risk Merkezi’nin ilk defa açıkladığı ferdi kredi borcunu ödemeyen kişiler ile kredi kartı borcunu ödememiş kişilerin sayısında haziranda önemli artışlar oldu. Kredi kartı borcunu ödemeyen kişilerin sayısı bu yılın ocak ayında 74 bin 757’ydi. Şubat ve mart aylarında da 70 bin civarında seyretti. Nisan ayında 87 bin 55’e çıkan kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı, mayıs ayında 100 bin sınırına dayandı ve 99 bin 478 oldu. Haziran’da ise 120 bin 515’e yükseldi.

Yıllar itibariyle bakıldığında 2013 yılının ilk 6 aylık sonuçlarındaki artış dikkat çekiyor. 2009 yılının tamamında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 277 bin 333’tü. 2010 ve 2011 yıllarında da sayı 220 bin seviyelerinde seyretti. 2012 yılında ise sayısı neredeyse iki katlık artışla 453 bin 656’ya yükseldi. Bu yıl ise haziran ayı itibariyle sayı 398 bin 310 oldu. Bu trend devam ederse yılın sonunda geçen yılın iki katına varan artış olacağı tahmin ediliyor.

Çifte borçlular 200 bine yakın

Hem ferdi kredi borcunu hem de kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı ise haziranda 195 bin 293 oldu. Ocak ayında bu sayı 132 bin civarındaydı. Şubatta 115 bin, martta 123 bin, nisanda 141 bin olan kişi sayısı mayıs ayında 162 bin 915’e çıktı. Haziran’da da 195 bin 293 olarak gerçekleşti. 2013 yılının haziran sonu itibariyle yani 6 ay sonunda toplam borcunu ödemeyenlerin sayısı 680 bin 168 olarak gerçekleşti. Geçen yılın tamamında bu sayı 822 bin 87’ydi. Temmuz ayı itibariyle 69 bin 408 adet çek de karşılıksız çıktı.

Kart çetesi liderine 90 yıl hapis istemi

Öte yandan, kopyaladıkları kredi kartlarıyla 484 kişinin hesabından para çeken 8 kişilik çetenin lideri 45 yaşındaki Ayhan Sakallı’nın 90 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, ülkemizdeki 70 milyon kredi kartı olduğu göz önüne alındığında kart dolandırıcılığı tehdit oluşturan bir boyuta ulaştığı anlatıldı.

İddianameye göre, çete üyeleri otomatik para çekme makinalarının girişine, manyetik kopyalama cihazı ‘skimmer’ ve tuş takımını görecek mini bir kamera yerleştiriyordu. Böylece kredi kartlarının şifreleri ele geçiriliyordu.