Kral Abdullah için Türkiye, milli yas ilan etti

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle 24 Ocak'ta bir günlük milli yas ilan edilmiştir. Bu vesile ile merhum Kral Majesteleri Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'a Yüce Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Suudi Arabistan halkı ile Arap ve İslam Alemi'ne taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yas alameti olarak yarın tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da bayraklar yarıya indirilmiyor

Kral Abdullah, Vahabi gelenekleri uyarınca isimsiz bir mezara gömüldü. Vahabi geleneğine uygun olarak Suudi Arabistan'da resmi yas ilan edilmiyor.



Suudi bayrağı, üzerindeki kelime-i tevhid yazısı nedeniyle yarıya indirilmiyor.

İngiltere'de de bazı binalarda bayraklar yarıya indirildi

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın jayatını kaybetmesi sonrası İngiltere'de bazı kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi. İngilizler ise bu uygulamaya tepkili.

Sosyal medyada büyüyen tartışmada 'Kadınların araba sürmesinin bile yasak olduğu ülkenin Kralı'nın ölümü nedeniyle neden biz bayrak indiriyoruz?' 'Bir bloger'ın köşe yazısı nedeniyle 1000 kırbaç yediği ülkenin Kral'ı ölünce neden biz ağlıyoruz' görüşleri ifade edildi.

Öte yandan Ürdün'de ise 40 günlük yas ilan edildi.