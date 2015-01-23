Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdullah'ın cenazesi için Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gece vefat eden Kral Abdullah'ın cenazesine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Riyad kentine geldi.

Erdoğan, özel uçak "GAP" ile saat (TSİ) 13.20'de Riyad'a geldi. Erdoğan'ı, Riyad Havalimanı'nda, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Riyad'a geldi.

Erdoğan, Kral Abdullah için bugün ikindi namazından sonra düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan ziyaretine Cibuti ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ocak Pazar günü de Somali'ye gidecek.